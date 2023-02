Китайский шпион? Что известно об аэростате над США и почему его сбили

В начале февраля над Монтаной заметили воздушный шар. Предполагается, что он залетел в американское небо со стороны Алеутских островов. Как пишет Financial Times, в штате Монтана находится одна из секретных баз с ядерными ракетами.

Далее подозрительный предмет увидели над штатом Айдахо, где тоже располагаются шахты для ядерных ракет и исследовательские центры. Перед тем, как залететь в воздушное пространство США, аэростат отслеживали власти Канады.

Как заявил 2 февраля представитель Пентагона Пэт Райдер, это разведывательный китайский аэростат.

"Правительство отслеживает высотный аэростат-зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью Соединенных Штатов. Мы продолжаем отслеживать его полет", - отметил он.

По его словам, оперативно были приняты меры для защиты от сбора конфиденциальной информации, а на перехват были подняты F-22 Raptor, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Инцидент попыталась объяснить представитель МИД Китая Мао Нин. По ее словам, это гражданский аппарат для научных исследований.

"Хочу подчеркнуть, что Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международные законы. Китай не намерен нарушать территорию и воздушное пространство каких-либо суверенных государств", - добавила она.

Она также объяснила, что аэростат для сбора метеоданных появился над США не по плану, а просто отклонился от маршрута из-за ветра.

На фоне инцидента с воздушным шаром госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который планировался на этой неделе. Об отмене пока речь не идет, поскольку он не хочет раздувать скандал и не желает, чтобы это стало главной темой его обсуждений с китайскими чиновниками.

Тем не менее Блинкен в беседе с главой внешнеполитического ведомства Китая Ваном И заявил, что полет китайского аэростата над США является нарушением международного права.

"Это безответственный поступок и явное нарушение суверенитета США и международного права, подрывающего цель поездки в Китай", - процитировал его представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Китайская сторона решила не поднимать градус накала и ограничилась заявлением о том, что отмена визита - это внутренние дела Вашингтона. Там еще раз подчеркнули, что воздушный шар появился над США из-за форс-мажорных обстоятельств под влиянием западных ветров. А также призвали американских политиков не использовать момент для атаки и дискредитации Пекина.

Хотя некоторые республиканцы уже раскритиковали администрацию Джо Байдена за слишком мягкую реакцию. В частности, сенатор Том Коттон (штат Арканзас) заявил, что президент "нянчится с китайскими коммунистами и умиротворяет их".

А сенатор от Флориды Рик Скотт считает, что китайский лидер Си Цзиньпин шпионит за Америкой, потому что "не боится и не уважает Джо Байдена".

Несмотря на призывы отдельных политиков, Байдену все же рекомендовали не спешить сбивать аэростат. Как заявила спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер, министр обороны Ллойд Остин опасался в связи с возможным риском для людей, и президент согласился.

Сегодня днем стало известно, что шар все-таки попытаются сбить, когда он окажется над Атлантическим океаном.

По состоянию на 21:45 по киевскому времени истребитель США сбил подозрительный предмет, и это транслировали в прямом эфире по американскому ТВ. Сейчас ведется операция по сбору обломков. До этого было закрыто воздушное пространство между Северной и Южной Каролиной.

NOW - U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE