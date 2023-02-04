Китайский шпион? Что известно об аэростате над США и почему его сбили

Мировые СМИ несколько дней наблюдали за полетом китайского воздушного шара над США. В Вашингтоне не исключают, что его запустили в разведывательных целях, в то время как Китай заверяет: подозрительный предмет всего лишь собирает метеоданные.

О ситуации с аэростатом и о том, почему он встревожил Пентагон, - в подборке РБК-Украина .

Что произошло

В начале февраля над Монтаной заметили воздушный шар. Предполагается, что он залетел в американское небо со стороны Алеутских островов. Как пишет Financial Times, в штате Монтана находится одна из секретных баз с ядерными ракетами.

Далее подозрительный предмет увидели над штатом Айдахо, где тоже располагаются шахты для ядерных ракет и исследовательские центры. Перед тем, как залететь в воздушное пространство США, аэростат отслеживали власти Канады.

Как заявил 2 февраля представитель Пентагона Пэт Райдер, это разведывательный китайский аэростат.

"Правительство отслеживает высотный аэростат-зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью Соединенных Штатов. Мы продолжаем отслеживать его полет", - отметил он.

По его словам, оперативно были приняты меры для защиты от сбора конфиденциальной информации, а на перехват были подняты F-22 Raptor, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Объяснение Китая

Инцидент попыталась объяснить представитель МИД Китая Мао Нин. По ее словам, это гражданский аппарат для научных исследований.

"Хочу подчеркнуть, что Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международные законы. Китай не намерен нарушать территорию и воздушное пространство каких-либо суверенных государств", - добавила она.

Она также объяснила, что аэростат для сбора метеоданных появился над США не по плану, а просто отклонился от маршрута из-за ветра.

Политические реакции

На фоне инцидента с воздушным шаром госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который планировался на этой неделе. Об отмене пока речь не идет, поскольку он не хочет раздувать скандал и не желает, чтобы это стало главной темой его обсуждений с китайскими чиновниками.

Тем не менее Блинкен в беседе с главой внешнеполитического ведомства Китая Ваном И заявил, что полет китайского аэростата над США является нарушением международного права.

"Это безответственный поступок и явное нарушение суверенитета США и международного права, подрывающего цель поездки в Китай", - процитировал его представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Китайская сторона решила не поднимать градус накала и ограничилась заявлением о том, что отмена визита - это внутренние дела Вашингтона. Там еще раз подчеркнули, что воздушный шар появился над США из-за форс-мажорных обстоятельств под влиянием западных ветров. А также призвали американских политиков не использовать момент для атаки и дискредитации Пекина.

Хотя некоторые республиканцы уже раскритиковали администрацию Джо Байдена за слишком мягкую реакцию. В частности, сенатор Том Коттон (штат Арканзас) заявил, что президент "нянчится с китайскими коммунистами и умиротворяет их".

А сенатор от Флориды Рик Скотт считает, что китайский лидер Си Цзиньпин шпионит за Америкой, потому что "не боится и не уважает Джо Байдена".

Шар сбили, но не сразу

Несмотря на призывы отдельных политиков, Байдену все же рекомендовали не спешить сбивать аэростат. Как заявила спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер, министр обороны Ллойд Остин опасался в связи с возможным риском для людей, и президент согласился.

Сегодня днем стало известно, что шар все-таки попытаются сбить, когда он окажется над Атлантическим океаном.

По состоянию на 21:45 по киевскому времени истребитель США сбил подозрительный предмет, и это транслировали в прямом эфире по американскому ТВ. Сейчас ведется операция по сбору обломков. До этого было закрыто воздушное пространство между Северной и Южной Каролиной.

NOW - U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE — Disclose.tv (@disclosetv) February 4, 2023

После поражения воздушной цели глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что китайский аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами США.

Китайские аэростаты и раньше фиксировали над США

В частности, в феврале прошлого года похожий воздушный шар заметили в нейтральных водах к северо-западу от Гавайев, а незадолго до этого - в районе острова Гуам в Тихом океане.

Кроме того, "воздушные вторжения" происходили при президентстве Дональда Трампа.

Зачем нужны аэростаты-шпионы

Как правило, шпионский аэростат позволяет получать более качественные снимки местности, по сравнению с другими средствами. Он также летает на очень большой высоте, и по этому не так уязвим для средств противовоздушной обороны по сравнению с дронами или самолетами. Например, этот шар летел на высоте около 20 километров.

Кроме того, как пишет Bloomberg, такие зонды можно развернуть за короткое время, и они способны снимать объекты под другими углами, нежели спутники. А это в свою очередь открывает более широкие возможности в разведке.