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США могут попытаться сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном, - ABC

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США, Суббота 04 февраля 2023 20:00
США могут попытаться сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном, - ABC Фото: США могут попытаться сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

США намерены подождать, когда китайский аэростат будет в небе над Атлантическим океаном и попытаются сбить его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC11.

"В этот момент предполагается подождать, пока аэростат не окажется над Атлантическим океаном, а затем попытаться сбить его и вытащить обломки", - говорится в заявлении.

Вероятно, потребуется существенное локализованное закрытие воздушного пространства для защиты населения.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что власти США зафиксировали над континентальной частью страны "разведывательный воздушный шар". По его словам, пуля находится на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, и не представляет угрозы для людей на земле.

Напомним, ранее американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.

Позже в МИД Китая заявили, что воздушный шар прилетел с их территории, но не использовался для разведки.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией США является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.

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