ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен заявил, что пролет аэростата над США является нарушением международного права

Новина українською →
США, Пятница 03 февраля 2023 23:19
Блинкен заявил, что пролет аэростата над США является нарушением международного права Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов является нарушением суверенитета страны и международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства США.

В сообщении говорится, что Блинкен беседовал с директором Центрального управления иностранных дел КПК Ваном И, во время которого "с сочувствием принял заявление Китая" о том, что это гражданский аппарат.

"Однако он сообщил, что это безответственный поступок и явное нарушение суверенитета США и международного права, подрывающего цель поездки в Китай", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Напомним, ранее стало известно, что американские военные обнаружили в северной части США разведывательный воздушный шар, который мог принадлежать Китаю.

Позже Министерство иностранных дел КНР заявило, что воздушный шар действительно прилетел из Китая, но его не использовали для разведки.

После этого на фоне инцидента Блинкен перенес свой визит в Китай.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
США выделяют еще один крупный военный пакет для Украины: что в него вошло
США выделяют еще один крупный военный пакет для Украины: что в него вошло
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина