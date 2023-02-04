Байден согласился с советом Пентагона не сбивать китайский аэростат
Министр обороны США Ллойд Остин рекомендовал президенту Джо Байдену не сбивать китайский аэростат из-за угрозы населению.
Об этом заявила спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
По ее словам, президента сразу проинформировали об инциденте, после чего он дал военным распоряжение разработать и предложить варианты действий.
"Министр обороны Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли настоятельно рекомендовали не прибегать к кинетическим действиям из-за риска безопасности людей на местах", - сказала Жан-Пьер.
Байден на это предложение согласился - сейчас он продолжает получать обновленную информацию от команды национальной безопасности.
Напомним, ранее стало известно, что американские военные обнаружили в северной части США разведывательный воздушный шар, который мог принадлежать Китаю.
Позже Министерство иностранных дел КНР заявило, что воздушный шар действительно прилетел из Китая, но его не использовали для разведки.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов является нарушением суверенитета страны и международного права. После этого на фоне инцидента Блинкен перенес свой визит в Китай.
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