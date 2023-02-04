Байден согласился с советом Пентагона не сбивать китайский аэростат

Об этом заявила спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

По ее словам, президента сразу проинформировали об инциденте, после чего он дал военным распоряжение разработать и предложить варианты действий.

"Министр обороны Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли настоятельно рекомендовали не прибегать к кинетическим действиям из-за риска безопасности людей на местах", - сказала Жан-Пьер.

Байден на это предложение согласился - сейчас он продолжает получать обновленную информацию от команды национальной безопасности.