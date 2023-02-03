Блинкен отложит визит в Китай после инцидента с воздушным шаром, - ABC News

Госсекретарь США Энтони Блинкен переносит свой визит в Китай. Причиной этому является инцидент с китайским воздушным шаром, который обнаружили в американском воздушном пространстве.

Как сообщает РБК-Украина , об этом ABC News рассказал неназванный чиновник.

По его словам, Блинкен не хочет "раздувать скандал", отменяя свой визит, но также и не желает, чтобы воздушный шар стал главной темой его обсуждений с китайскими чиновниками.

Стоит заметить, что визит Блинкена в Пекин планировался на следующей неделе.