США сбили китайский воздушный шар, который считают шпионом

США сегодня, 4 февраля, у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шпионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американских журналистов.

За даними CNN , офіційний представник США підтвердив, що американські військові збили ймовірно китайську шпигунську повітряну кулю над Атлантичним океаном.

Позже СМИ поделились видео, на котором виден момент сбивания пули.

"США сбили китайский воздушный шар у побережья Каролины, и идет операция по восстановлению обломков", - написал в своем Twitter журналист Politico Джонатан Лемир.

Напомним, на днях американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.

В свою очередь МИД Китая заявил, что воздушный шар прилетел с их территории, однако не использовался для разведки.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией США является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.

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