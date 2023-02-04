Китай отреагировал на отмену визита Блинкена в Пекин после скандала со шпионскими шарами

В МИД Китая ответили на решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить свой визит в Пекин после скандала с китайскими шарами-шпионами. Там назвали такой шаг "чисто внутренним делом американской стороны."

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Китая.

Как заявили в ведомстве, вход китайского аэростата в воздушное пространство США произошел из-за "форс-мажорных обстоятельств".

"Это гражданский аэростат, который используется для исследовательских, преимущественно метеорологических целей. Под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самостоятельного управления он отклонился от запланированного курса", - объясняют в китайском МИД.

По словам официального Пекина, он "всегда действует в строгом соответствии с международным правом и уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран".

"Мы не намерены нарушать и никогда не нарушали территорию или воздушное пространство какой-либо суверенной страны. Некоторые политики и СМИ в США раздули это, чтобы атаковать и дискредитировать Китай", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что поддержка контактов и общения на всех уровнях является важным общим пониманием, достигнутым президентами Китая и США на встрече на Бали.

"Одна из задач дипломатических команд обеих сторон - надлежащее управление двусторонними отношениями и, в частности, взвешенным решением чрезвычайных ситуаций. На самом деле ни одна сторона никогда не объявляла о визите (Блинкена в Китай - ред.). Это дело США принимать решения и мы уважаем его", - указано в уведомлении.

Что произошло

Напомним, недавно американские военные обнаружили в северной части США разведывательный воздушный шар. Там заявили, что он мог принадлежать Китаю и используется для разведывательных целей.

Впоследствии Министерство иностранных дел Китая заявило, что воздушный шар действительно принадлежит Пекину, но его якобы не использовали для разведки.

В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией Штатов является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.

Сегодня стало известно о том, что Министерству обороны США обнаружили еще один воздушный шар, который передвигается над Латинской Америкой.

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