Китайський шпигун? Що відомо про аеростат над США і чому його збили

На початку лютого над Монтаною помітили повітряну кулю. Передбачається, що вона залетіла до американського неба з боку Алеутських островів. Як пише Financial Times, у штаті Монтана знаходиться одна із секретних баз з ядерними ракетами.

Далі підозрілий предмет побачили над штатом Айдахо, де також розташовані шахти для ядерних ракет та дослідницькі центри. Перед тим, як залетіти в повітряний простір США, аеростат відстежувала влада Канади.

Як заявив 2 лютого представник Пентагону Пет Райдер, це розвідувальний китайський аеростат.

"Уряд відстежує висотний аеростат-зонд, який прямо зараз знаходиться над континентальною частиною Сполучених Штатів. Ми продовжуємо відстежувати його політ", - зазначив він.

За його словами, оперативно було вжито заходів для захисту від збору конфіденційної інформації, а на перехоплення було піднято F-22 Raptor, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення.

Інцидент спробувала пояснити речник МЗС Китаю Мао Нін. З її слів, це цивільний апарат для наукових досліджень.

"Хочу наголосити, що Китай є відповідальною країною і завжди суворо дотримується міжнародних законів. Китай не має наміру порушувати територію і повітряний простір будь-яких суверенних держав", - додала вона.

Вона також пояснила, що аеростат для збирання метеоданих з'явився над США не за планом, а просто відхилився від маршруту через вітер.

На тлі інциденту з повітряною кулею держсекретар США Ентоні Блінкен відклав візит до Китаю, який планувався цього тижня. Про скасування поки що не йдеться, оскільки він не хоче роздмухувати скандал і не бажає, щоб це стало головною темою його обговорень з китайськими чиновниками.

Проте Блінкен у розмові з главою зовнішньополітичного відомства Китаю Ваном І заявив, що політ китайського аеростату над США є порушенням міжнародного права.

"Це безвідповідальний вчинок і явне порушення суверенітету США та міжнародного права, що підриває мету поїздки до Китаю", - процитував його представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Китайська сторона вирішила не піднімати градус та обмежилася заявою про те, що скасування візиту - це внутрішні справи Вашингтона. Там ще раз наголосили, що повітряна куля з'явилася над США через форс-мажорні обставини під впливом західних вітрів. А також закликали американських політиків не використовувати момент для атаки та дискредитації Пекіна.

Хоча деякі республіканці розкритикували адміністрацію Джо Байдена за надто м'яку реакцію. Зокрема, сенатор Том Коттон (штат Арканзас) заявив, що президент "няньчиться з китайськими комуністами і утихомирює їх".

А сенатор від Флориди Рік Скотт вважає, що китайський лідер Сі Цзіньпін шпигує за Америкою, тому що "не боїться і не поважає Джо Байдена".

Незважаючи на заклики окремих політиків, Байдену все ж таки рекомендували не поспішати збивати аеростат. Як заявила речник Білого Дому Карін Жан-П'єр, міністр оборони Ллойд Остін побоювався у зв'язку з можливим ризиком для людей, і президент погодився.

Сьогодні вдень стало відомо, що кулю таки спробують збити, коли вона опиниться над Атлантичним океаном.

Станом на 21:45 за київським часом винищувач США збив підозрілий предмет, і це транслювали у прямому ефірі американського ТБ. Наразі ведеться операція зі збору уламків. До цього було закрито повітряний простір між Північною та Південною Кароліною.

NOW - US military має точнісінько вздовж Chinese spy airship over Atlantic Ocean po letting it fly over country for days. pic.twitter.com/1roYrb30uE