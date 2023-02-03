Над США обнаружили разведывательный воздушный шар: может принадлежать Китаю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"Правительство обнаружило и отслеживает высотный аэростат-зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью Соединенных Штатов. Мы продолжаем отслеживать его полет", - заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

По его словам, как только воздушный шар был обнаружен, правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации.

По словам двух официальных лиц США и высокопоставленного представителя Пентагона, американские военные следят за предположительно китайским разведывательным аэростатом, который завис над северной частью страны.

Высотный воздушный шар был замечен в среду над Биллингсом, штат Монтана. Он пролетел над Алеутскими островами, Канадой и Монтаной. Высокопоставленный представитель министерства обороны сказал, что воздушный шар все еще находится над США, но отказался сообщить, где он находится сейчас.

По словам американского военного, для перехвата аэростата были подняты в небо самолеты F-22 Raptor, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Также о его обнаружении сообщили Пекину.