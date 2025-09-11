ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Китае сделали заявление после налета российских дронов на Польшу

Четверг 11 сентября 2025 12:16
UA EN RU
В Китае сделали заявление после налета российских дронов на Польшу Фото: спикер МИД КНР Линь Цзянь (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Китае надеются, что эскалация кризиса между Москвой и Варшавой после вторжения российских дронов в польское воздушное пространство может быть урегулирована путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня, которое приводит Rai News.

"Китай надеется, что все заинтересованные стороны должным образом решат свои споры путем диалога и консультаций", - заявил он.

По словам спикера КНР, Пекин выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов и считает диалог единственным путем для снижения напряженности в отношениях между странами.

Российские дроны над Польшей

Как известно, 10 сентября около двух десятков российских ударных беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьера Дональда Туска, силам ПВО удалось сбить лишь четыре из них.

Туск обратил внимание, что значительная часть дронов прилетела с территории Беларуси.

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте назвал успешным сбитие дронов РФ над Польшей.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что противовоздушная оборона НАТО сработала не достаточно эффективно, чтобы предотвратить массовое нарушение границы.

В России же нелепо оправдали атаку дронов на Польшу, заявив, что якобы не намеревались наносить удары по объектам на территории страны.

В то же время в Москве так и не объяснили, как российские беспилотники оказались в польском воздушном пространстве.

Также появилась информация, что Польша после налета БпЛА обратилась к НАТО за дополнительными системами ПВО и защитой от беспилотников.

Все, что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Китай Дрони
Новости
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России