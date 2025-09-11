В Китае сделали заявление после налета российских дронов на Польшу

В Китае надеются, что эскалация кризиса между Москвой и Варшавой после вторжения российских дронов в польское воздушное пространство может быть урегулирована путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня, которое приводит Rai News .

По словам спикера КНР, Пекин выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов и считает диалог единственным путем для снижения напряженности в отношениях между странами.

"Китай надеется, что все заинтересованные стороны должным образом решат свои споры путем диалога и консультаций", - заявил он.

Российские дроны над Польшей

Как известно, 10 сентября около двух десятков российских ударных беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьера Дональда Туска, силам ПВО удалось сбить лишь четыре из них.

Туск обратил внимание, что значительная часть дронов прилетела с территории Беларуси.

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте назвал успешным сбитие дронов РФ над Польшей.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что противовоздушная оборона НАТО сработала не достаточно эффективно, чтобы предотвратить массовое нарушение границы.

В России же нелепо оправдали атаку дронов на Польшу, заявив, что якобы не намеревались наносить удары по объектам на территории страны.

В то же время в Москве так и не объяснили, как российские беспилотники оказались в польском воздушном пространстве.

Также появилась информация, что Польша после налета БпЛА обратилась к НАТО за дополнительными системами ПВО и защитой от беспилотников.

Все, что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.