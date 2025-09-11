У Китаї зробили заяву після нальоту російських дронів на Польщу

У Китаї сподіваються, що ескалація кризи між Москвою та Варшавою після вторгнення російських дронів у польський повітряний простір може бути врегульована шляхом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня, яку наводить Rai News .

За словами речника КНР, Пекін виступає за дипломатичне врегулювання конфліктів і вважає діалог єдиним шляхом для зниження напруженості у відносинах між країнами.

"Китай сподівається, що всі зацікавлені сторони належним чином вирішать свої суперечки шляхом діалогу та консультацій", - заявив він.

Російські дрони над Польщею

Як відомо, 10 вересня близько двох десятків російських ударних безпілотників порушили повітряний простір Польщі. За словами прем’єра Дональда Туска, силам ППО вдалося збити лише чотири з них.

Туск звернув увагу, що значна частина дронів прилетіла з території Білорусі.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте назвав успішним збиття дронів РФ над Польщею.

Зі свого боку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що протиповітряна оборона НАТО спрацювала не достатньо ефективно, щоб запобігти масовому порушенню кордону.

У Росії ж безглуздо виправдали атаку дронів на Польщу, заявивши, що нібито не мали наміру завдавати ударів по об’єктах на території країни.

Водночас у Москві так і не пояснили, як російські безпілотники опинилися у польському повітряному просторі.

Також з'явилась інформація що Польща після нальоту БпЛА звернулася до НАТО по додаткові системи ППО та захист від безпілотників.

Все, що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.