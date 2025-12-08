ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Германия скептична к отдельным пунктам мирного плана США по Украине, - Мерц

Лондон, Понедельник 08 декабря 2025 16:58
UA EN RU
Германия скептична к отдельным пунктам мирного плана США по Украине, - Мерц Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия скептически относится к части содержания мирного плана США для завершения войны России против Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я скептически отношусь к некоторым деталям в документах, поступающих из США", - отметил он на встрече с премьером Британии Киром Стармером, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам канцлера, сейчас может быть решающий момент как для Украины, так и для Европы.

"Поэтому мы стараемся продолжать оказывать поддержку Украине... Судьба этой страны (Украины - ред.) - это судьба Европы", - подчеркнул глава немецкого правительства.

Мирный план США

Напомним, пока что содержание мирного плана США по завершению войны России против Украины Белый дом официально не публиковал. При этом западные СМИ пишут, что первая версия плана состояла из 28 пунктов.

По неподтвержденным данным, в плане были ультимативные условия для Украины. В частности, предусматривалось, что Украина должна "пожертвовать" ради завершения войны Донецкой и Луганской областью и без боя отдать эти территории россиянам.

При этом для Украины хотят запретить членство в НАТО - она должна будет закрепить на законодательном уровне свой нейтральный статус.

План уже доработали во время переговоров украинских чиновников с американскими. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе такого диалога были наработаны 20 пунктов.

При этом, как отметил сегодня украинский лидер, единого мнения с США по вопросу территорий все еще нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Фридрих Мерц Помощь Украине Война в Украине мирный план США
Новости
Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель
Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте