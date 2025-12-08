Германия скептична к отдельным пунктам мирного плана США по Украине, - Мерц

Германия скептически относится к части содержания мирного плана США для завершения войны России против Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я скептически отношусь к некоторым деталям в документах, поступающих из США", - отметил он на встрече с премьером Британии Киром Стармером, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам канцлера, сейчас может быть решающий момент как для Украины, так и для Европы. "Поэтому мы стараемся продолжать оказывать поддержку Украине... Судьба этой страны (Украины - ред.) - это судьба Европы", - подчеркнул глава немецкого правительства.