После российской атаки Польша просит у НАТО Patriot и "стену против дронов", - Bloomberg

Польша обратилась к партнерам с просьбой о дополнительных системах противовоздушной обороны и технологии противодействия дронам. Цель - усилить защиту собственной территории от новых угроз со стороны России.

По данным источников, Варшава уже проводит закрытые консультации с партнерами по НАТО относительно дополнительной помощи.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что стране нужны комплексы Patriot, ведь дроны не единственная угроза со стороны России. По его словам, Польша нуждается также в "стене против дронов".

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что в разговорах с лидерами Франции, Великобритании, Украины, Италии, Германии и Нидерландов он получил не только заявления солидарности, но и конкретные предложения по укреплению польской системы ПВО.

Сложности с поставками Patriot

Впрочем, поставки дополнительных комплексов Patriot могут оказаться проблематичными. Заместитель министра обороны Германии Йенс Плетнер отметил, что сейчас эти системы больше всего нужны Украине, которая подвергается постоянным и мощным ударам со стороны России.

В то же время он подчеркнул, что это "не означает отказа от ответственности по защите НАТО".