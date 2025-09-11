ua en ru
После российской атаки Польша просит у НАТО Patriot и "стену против дронов", - Bloomberg

Польша, Четверг 11 сентября 2025 09:17
После российской атаки Польша просит у НАТО Patriot и "стену против дронов", - Bloomberg Фото: Польша просит Patriot у НАТО из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Польша после налета российских дронов впервые за время войны в Украине обратилась к НАТО за дополнительными системами ПВО и защитой от беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Польша обратилась к партнерам с просьбой о дополнительных системах противовоздушной обороны и технологии противодействия дронам. Цель - усилить защиту собственной территории от новых угроз со стороны России.

По данным источников, Варшава уже проводит закрытые консультации с партнерами по НАТО относительно дополнительной помощи.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что стране нужны комплексы Patriot, ведь дроны не единственная угроза со стороны России. По его словам, Польша нуждается также в "стене против дронов".

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что в разговорах с лидерами Франции, Великобритании, Украины, Италии, Германии и Нидерландов он получил не только заявления солидарности, но и конкретные предложения по укреплению польской системы ПВО.

Сложности с поставками Patriot

Впрочем, поставки дополнительных комплексов Patriot могут оказаться проблематичными. Заместитель министра обороны Германии Йенс Плетнер отметил, что сейчас эти системы больше всего нужны Украине, которая подвергается постоянным и мощным ударам со стороны России.

В то же время он подчеркнул, что это "не означает отказа от ответственности по защите НАТО".

Атака дронов на Польшу

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября 19 дронов залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели, но удалось поразить только 4 беспилотника.

Отметим, что обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.

В связи с российской атакой Организация Североатлантического договора активировала статью 4. Это позволило государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Ранее в СМИ писали, что россияне оснастили дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, что увеличило их дальность полета, чтобы долететь до Польши.

