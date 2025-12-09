Зеленский раскрыл детали трех документов в рамках мирного плана
Украина, европейские партнеры и США сейчас обсуждают сразу три документа в рамках мирного плана. Это рамочный документ, гарантии безопасности и документ, который закладывает основы послевоенного восстановления.
Как передает РБК-Украина, об этом во время ответа на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что существование трех отдельных документов - это правда. К переговорам привлечены также европейские партнеры Украины.
"Есть рамочный документ из 20 пунктов, он постоянно меняется и это нормально. Живая структура, которая должна отвечать интересам Украины, Европы, мира. Второй - это гарантии безопасности, мы работаем над этим. Я жду соответствующие предложения от наших военных и их диалога с американцами и все это надо объединить с принципами коалиции желающих. Гарантии безопасности - важный документ между нами, США и европейцами", - отметил президент.
Третий документ, по словам Зеленского, касается восстановления. Он будет работать уже после того, как завершится война, или наступит прекращение огня.
"Кто-то говорит, что это экономическое развитие Украины. Это проект, который должен работать после того, как закончится война, или будет прекращение огня", - отметил президент.
Отметим, ранее Зеленский сообщил, что Украина вместе с европейскими союзниками планирует уже завтра, 10 декабря, передать США свое видение мирного плана. Он уточнил, что детали обновленного плана были проработаны и готовы к представлению.
При этом известно Украина и США пока что не достигли согласия в территориальном вопросе. США пытается принудить Украину отдать России Донбасс, тогда как Украина не желает этого делать.
При этом президент Финляндии Александер Стубб также упоминал, что ведется обсуждение именно трех документов. По его словам, это рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и соглашение о восстановлении Украины после войны.