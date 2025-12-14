У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський

Україна та США розглядають рамковий мирний план з 20 пунктів, в кінці якого йдеться про припинення вогню.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа.

Зеленського запитали, чи розглядає Україна на саміті з США в Берліні можливість досягнення проміжного, але практично дієвого рішення, яке може негайно змінити безпекову ситуацію на землі.

"Безумовно, тому що ми розглядаємо 20-пунктний план рамковий, в кінці якого йдеться про припинення вогню. Припинення вогню змінить безумовно безпекову ситуацію на землі", - відповів президент.

Він зазначив, що в цей час вимагає поваги виключно до сили, а не до цінностей. Тому що, якщо говорити про чесність, цінності та повагу до міжнародного права, росіяни повинні були бути засуджені.

"І з самого початку, ще понад 10 років тому, вторгнення на суверенну землю України. Це не відбулося. Це було тільки в словах. І тому на сьогодні ми хочемо не повторення війни після припинення вогню. І тому хочемо юридично зобов'язуючих гарантій. Не Будапештський меморандум, а юридично зобов'язуючі гарантії", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна проводить такі консультації зі США.

"Коли вони говорять, що у нас буде щось на дзеркальне 5 статті НАТО, то ми розуміємо, як Сполучені Штати Америки у випадку повторної агресії Росії повинні реагувати. І це, ще раз підкреслюю, для нас важливо, щоб було підтримано Конгресом США", - додав президент.