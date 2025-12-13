США считают прогрессом идею Зеленского провести референдум по мирному соглашению, - Axios
Соединенные Штаты Америки считают прогрессом заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном проведении референдума по мирному соглашению, которое предусматривает передачу части украинской территории.
Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам чиновника, Зеленский в своих публичных заявлениях в четверг отметил, что вопрос справедливости любых компромиссов должен определить народ Украины через референдум или выборы.
"Это важный шаг для прозрачного обсуждения мирных соглашений", - подчеркнул представитель Белого дома.
Напомним, Россия настаивает на контроле всего Донбасса, несмотря на то, что около 14% территории региона пока остается под контролем Украины. США включили это требование России в свой план, предложив при этом, чтобы спорная территория стала демилитаризованной зоной.
Впрочем, Зеленский выразил скепсис относительно предложения США по созданию "свободной экономической зоны" на Донбассе и призвал к уточнениям относительно других аспектов соглашения. Представитель Белого дома добавил, что европейские партнеры также заявили о готовности поддержать проведение референдума, если Зеленский примет такое решение.
Проведение такого голосования в нынешних условиях будет очень сложной задачей. Но, по словам американского чиновника, европейцы во время встречи в пятницу заявили, что если Зеленский предложит референдум по территории, они поддержат его.
Мирный план
Первоначальный мирный план США, состоявший из 28 пунктов и фактически отражавший российские позиции, был неприемлем для Украины и ее европейских партнеров. После консультаций документ сократили до 20 пунктов и внесли изменения, чтобы он стал более приемлемым для Киева.
Самым сложным остается вопрос территорий: Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится передавать ни одной части своей земли. Киев уже направил США обновленный ответ с предложениями для урегулирования спорных моментов, однако окончательного согласованного пакета документов еще нет.
Также стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится в Берлине с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским. Мероприятие имеет ключевое значение на фоне стремления Белого дома достичь мира в Украине.