США готовы дать Украине гарантии по 5 статье НАТО с юридической силой, - Axios
Администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на 5 статье НАТО
Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По его словам, соответствующее соглашение будет вынесено на голосование в Конгресс США. Он отметил, что Вашингтон стремится предложить Киеву не "пустой чек", а сильную и реальную гарантию безопасности.
"Мы хотим дать украинцам гарантию безопасности, которая не будет пустым чеком с одной стороны, а будет достаточно сильной с другой стороны. Мы готовы отправить его в Конгресс, чтобы проголосовать за него", - сказал американский чиновник.
Предполагается, что переговорный процесс будет состоять из трех отдельных соглашений - о мире, гарантиях безопасности и послевоенной реконструкции. Последние раунды переговоров, как отметил чиновник, впервые дали Украине четкое видение "дня после войны".
В США также заявили, что переговоры по экономическому восстановлению и реконструкции продвигаются положительно. По нынешнему предложению, война должна завершиться сохранением Украиной суверенитета над около 80% территории, получением "самых сильных гарантий безопасности в истории" и масштабного пакета экономической поддержки.
В то же время несколько европейских лидеров советовали президенту Владимиру Зеленскому не спешить с заключением соглашения, в частности если оно будет предусматривать территориальные уступки. Также остается открытым вопрос, согласится ли Россия принять американские предложения.
Мирный план
Напомним, первоначальный мирный план США, который фактически отражал российский подход, состоял из 28 пунктов и был неприемлем для Украины и ее европейских партнеров.
После консультаций между украинской и американской делегациями в рамочный документ внесли изменения, чтобы сделать его более приемлемым для Киева, сократив план до 20 пунктов.
В то же время самым сложным остается вопрос территорий. Зеленский подчеркнул, что Украина не допускает передачи ни одной части своей территории, поскольку это противоречит как национальному законодательству, так и нормам международного права.
Недавно Киев передал США свой ответ на обновленный план, предложив дополнительные идеи для урегулирования спорных моментов. Документ готовился совместно с европейскими партнерами, однако окончательной версии еще нет.
По словам Зеленского, речь идет не об одном тексте, а о пакете документов, значительная часть которых еще находится на стадии доработки и зависит от окончательного формата базового 20-пунктного плана.