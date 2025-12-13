США готовы дать Украине гарантии по 5 статье НАТО с юридической силой, - Axios

Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По его словам, соответствующее соглашение будет вынесено на голосование в Конгресс США. Он отметил, что Вашингтон стремится предложить Киеву не "пустой чек", а сильную и реальную гарантию безопасности.

"Мы хотим дать украинцам гарантию безопасности, которая не будет пустым чеком с одной стороны, а будет достаточно сильной с другой стороны. Мы готовы отправить его в Конгресс, чтобы проголосовать за него", - сказал американский чиновник.

Предполагается, что переговорный процесс будет состоять из трех отдельных соглашений - о мире, гарантиях безопасности и послевоенной реконструкции. Последние раунды переговоров, как отметил чиновник, впервые дали Украине четкое видение "дня после войны".

В США также заявили, что переговоры по экономическому восстановлению и реконструкции продвигаются положительно. По нынешнему предложению, война должна завершиться сохранением Украиной суверенитета над около 80% территории, получением "самых сильных гарантий безопасности в истории" и масштабного пакета экономической поддержки.

В то же время несколько европейских лидеров советовали президенту Владимиру Зеленскому не спешить с заключением соглашения, в частности если оно будет предусматривать территориальные уступки. Также остается открытым вопрос, согласится ли Россия принять американские предложения.