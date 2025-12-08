Не имеем единого мнения по Донбассу: Зеленский объяснил, почему не соглашается с планом США
Переговоры по мирной инициативе, которую продвигают США, до сих пор остаются непростыми и разделенными в ключевых вопросах - прежде всего по Донбассу.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам Зеленского, участники переговоров не достигли единого видения относительно будущего Донецкой и Луганской областей.
"Есть видение США, России и Украины - и мы не имеем единого мнения по Донбассу", - отметил президент.
В частности, Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных партнеров, в частности Соединенных Штатов. Эти вопросы, как и контроль над восточными регионами, Зеленский назвал "чувствительными" и требующими дальнейшего обсуждения.
Комментарии Зеленского прозвучали после критики президента США Дональда Трампа, который заявил, что он "немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение".
"Есть один вопрос, на который я - и все украинцы - хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры", - сказал Зеленский.
Напомним, по данным РБК-Украина, Зеленский еще не видел новые поправки к мирному плану. Из-за риска прослушивания секретарь СНБО Рустем Умеров лично привезет их из США и объяснит детали переговоров.
Мирный план США по Украине и "дипломатическая неделя" Зеленского
Президент Владимир Зеленский накануне объявил о старте "недели дипломатии", в течение которой Украина проведет серию консультаций с европейскими лидерами. Ключевыми темами станут вопросы безопасности, укрепления обороноспособности, в частности усиление ПВО, а также обеспечение долгосрочного финансирования для страны.
В рамках этих встреч планируется согласование общих позиций и координация действий с партнерами. Между тем украинская делегация уже провела очередной раунд переговоров с США по мирному плану, после того как представители Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, обсуждали в Москве свои предложения с российским диктатором Владимиром Путиным.
По версии Кремля, во время встречи речь шла лишь об общих подходах и территориальных вопросах, без детального анализа американских инициатив.
Сейчас Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов направляются в Лондон, чтобы лично отчитаться Зеленскому о результатах этих переговоров. В британской столице у президента запланированы встречи с европейскими лидерами, после чего он отправится в Брюссель.