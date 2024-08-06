В Киеве в результате ночной атаки РФ есть повреждения в Деснянском районе

Атака РФ в ночь на 6 августа

Напомним, враг комбинированно атаковал регионы Украины в ночь на 6 августа.

Как сообщалось, российский агрессор запустил ударные беспилотники в направлении Киева. В Киевской области работала противовоздушная оборона.

Впрочем, несмотря на попытки оккупантов, в Киеве в результате ночной вражеской ракетной атаки не зафиксировано разрушение. Также в столице не было пострадавших.

Войска РФ применили при атаке по Украине ракеты Х-59 и баллистическое вооружение "Искандер-М" или "KN-23".

Вражеских попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры в Киевской области также не допущено. Пострадавшие отсутствуют.

Кроме того, сегодня ночью враг атаковал Сумы. В городе раздалась серия взрывов.

Направили свои дроны захватчики в Одессу и Хмельницкую область. Проводилась работа сил и средств противовоздушной обороны.

В Николаевской области из-за "Шахед" ночью произошли пожары. Сообщалось о повреждении баз отдыха.

Также о вражеской атаке сообщили в Харькове. Отмечалось, что в городе были слышны звуки взрывов.

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