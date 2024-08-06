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У Києві внаслідок нічної атаки РФ є пошкодження в Деснянському районі

Фото: атака РФ по Києву в ніч на 6 серпня (ілюстративне фото t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

Росія комбіновано атакувала Київ у ніч на 6 серпня. Внаслідок падіння уламків ворожої цілі є пошкодження в Деснянському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Як зазначає мер Києва, під час нічної атаки ворога, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці.

"Загоряння внаслідок падіння не було. Постраждалих немає, пошкоджених  будівель не виявлено", - повідомив він.

Атака РФ в ніч на 6 серпня

Нагадаємо, ворог комбіновано атакував регіони України в ніч на 6 серпня.

Як повідомлялось, російський агресор запустив ударні безпілотники в напрямку Києва. У Київській області працювала протиповітряна оборона.

Втім, попри намагання окупантів, у Києві внаслідок нічної ворожої ракетної атаки не зафіксовано руйнування. Також у столиці не було постраждалих.

Війська РФ застосували при атаці по Україні ракети Х-59 та балістичне озброєння "Іскандер-М" або "KN-23".

Ворожих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури у Київській області також не допущено. Постраждалі відсутні.

Крім того, сьогодні вночі ворог атакував Суми. У місті пролунала серія вибухів.

Направили свої дрони загарбники в Одесу та Хмельницьку область. Велася робота сил та засобів протиповітряної оборони.

У Миколаївській області через "Шахеди" вночі сталися пожежі. Повідомлялось про пошкодження баз відпочинків.

Також про ворожу атаку повідомили у Харкові. Зазначалось, що у місті було чутно звуки вибухів.

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