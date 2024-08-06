В Николаевской области из-за "Шахедов" ночью произошли пожары, пострадала база отдыха

Этой ночью Николаевская область подверглась российской атаке с применением дронов-камикадзе. В Очаковской и Коблевской общинах из-за падения обломков сбитых вражеских воздушных целей произошли пожары, были повреждены гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима .

По словам чиновника, ориентировочно в 02:55 захватчики атаковали Очаковскую и Коблевскую общины ударными беспилотниками типа "Shahed 131/136", и "в результате боевой работы и падения обломков возникли три пожара на открытых территориях".

Он добавил, что пожарные уже ликвидировали возгорания.

Последствия обстрелов

Также в Очаковской общине было повреждено 3 частных домовладения, а в Коблевской общине взрывной волной были повреждены окна подсобного помещения и здания базы отдыха.

Руководитель ОВА отметил, что обошлось без пострадавших

Работа ПВО в области

Как рассказал начальник Николаевской ОВ, в ночь на 6 августа силами и средствами ПВО в области в общей сложности были уничтожены 13 "Шахедов".

Ночная комбинированная воздушная атака

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа российские захватчики атаковали территорию Украины с применением ударных беспилотников и ракет.

Оккупанты вечером в понедельник запустили "Шахеды" с севера, а также нанесли удары баллистикой в направлении столицы - в Киеве раздались взрывы. Добавим, что было известно о работе ПВО в городе и Киевской области сначала из-за ракетной атаки, а еще позже в регионе - через "Шахедную".

Как затем проинформировали в КГВА, в Киеве в результате вражеской ракетной атаки нет разрушений и пострадавших.

Кроме того, оккупанты ночью обстреляли село Циркуны Харьковского района, а в самом Харькове также были слышны взрывы из-за вражеской атаки.

Также стало известно о взрывах в Хмельницкой области, куда направлялись вражеские ударные беспилотники. Позже сообщалось о работе ПВО в Одессе из-за "Шахедов". А затем - про серию взрывов, которые были слышны в Сумах.