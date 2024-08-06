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В Харькове прогремели взрывы, возможен "прилет"

Харьков, Вторник 06 августа 2024 00:43
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В Харькове прогремели взрывы, возможен "прилет" Иллюстративное фото: в Харькове раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове около половины первого ночи 6 августа прогремели взрывы во время воздушной тревоги в области. В городе, вероятно, произошел "прилет" из-за вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Взрывы в Харькове! Оккупанты наносят удары, будьте в укрытиях!" - написал чиновник в своем Telegram.

Между тем в мэрии говорят о возможном "прилете".

"В городе было слышно звуки взрывов. Похоже на прилет", - рассказал Терехов.

Он призвал жителей города находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

"Будьте осторожны в любом случае", - говорится в заявлении харьковского мэра.

Повторные взрывы

Около 00:49 в Харькове прогремели еще взрывы, пишут местные паблики.

Отмечается, что была слышна серия взрывов в районе города.

А около 1:26 в Харькове был слышен еще один взрыв. А еще примерно через пятнадцать минут - еще взрыв.

Ночная воздушная атака РФ по Украине

Напомним, поздно вечером в понедельник 5 августа российские захватчики запустили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе. Кроме того, оккупанты использовали баллистику для атаки по столице. Так, в Киеве прогремели взрывы, в городе и области работали силы и средства ПВО.

Позже стало известно, что в Киеве в результате вражеской ракетной атаки нет разрушений и пострадавших. В КГВА рассказали, что для атаки противник применил баллистическое вооружение на подобие "Искандер-М" или "KN-23".

Также в Киевской области работала ПВО из-за движения "Шахедов" в сторону столицы.

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Харьков Взрывы
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