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Атака "Шахедов": в Одессе работала ПВО

Одесса, Вторник 06 августа 2024 03:02
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Атака "Шахедов": в Одессе работала ПВО Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе этой ночью, 6 августа, велась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за очередной атаки российских захватчиков с применением ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергея Братчука.

"Одесса. Идет боевая работа. Пожелаем защитникам удачной охоты", - написал представитель ОВА в своем Telegram в 02:50.

Прежде руководитель Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги, и отметил важность быть в безопасных местах из-за атаки противника.

Атака &quot;Шахедов&quot;: в Одессе работала ПВО

Добавим также, что ранее в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации движения группы "Шахедов" из акватории Черного моря в сторону Одесской области.

Позже военные уточнили, что ударные беспилотники противника двигаются в направлении н.п. Южное и Коблево.

А уже в 03:05 в Одесской области объявили об отбое воздушной тревоги.

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