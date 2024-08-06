Комбинированные удары по Киевской области: что известно о последствиях российской атаки

В ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работала ПВО, сбившая враждебные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА .

"Пожары на местах падения обломков отсутствуют. Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 зафиксировано повреждение:

Отмечается, что попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущены. Пострадавших нет. На местах падения обломков сбитых неприятельских целей работают оперативные группы.

Атака РФ в ночь на 6 августа

Напомним, враг комбинированно атаковал регионы Украины в ночь на 6 августа.

Как сообщалось, российский агрессор запустил ударные беспилотники в направлении Киева. В Киевской области работала противовоздушная оборона.

Впрочем, несмотря на попытки оккупантов, в Киеве в результате ночной вражеской ракетной атаки не зафиксировано разрушение. Также в столице не было пострадавших. Войска РФ применили, вероятно, баллистическое вооружение вроде "Искандер-М" или "KN-23".

Также сегодня ночью враг атаковал Сумы. В городе раздалась серия взрывов.

Захватчики направили свои дроны в Одессу и Хмельницкую область. Проводилась работа сил и средств противовоздушной обороны.

В Николаевской области из-за "Шахеда" ночью произошли пожары. Известно о повреждении баз отдыха.

Также о вражеской атаке сообщили в Харькове. В городе были слышны звуки взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.