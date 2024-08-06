В Сумах раздались взрывы

В городе Сумы в ночь на 6 августа была слышна серия взрывов. При этом в области перед этим не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Суспільне Суми ".

Взрывы в Сумах были слышны около 04:22.

Стоит отметить, что в регионе раньше ночью объявляли воздушную тревогу из-за вражеской комбинированной атаки, но около половины третьего ночи в Сумской области объявили об отбое угрозы.

В командовании Воздушных сил ВСУ в 03.48 информировали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Так, предупреждали военные, была угроза применения оккупантами авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Воздушная атака РФ в ночь на 6 августа

Напомним, этой ночью российские оккупанты в очередной раз устроили воздушную атаку по территории Украины, причем она была комбинированной.

Так, поздно вечером 5 августа войска РФ запустили дроны-камикадзе, а также нанесли удары баллистикой в направлении столицы. Ранее сообщалось, что в Киеве раздались взрывы, было известно о работе ПВО в городе и области из-за ракетной атаки, а еще позже в регионе - из-за "Шахедной".

Позже в КГВА рассказали, что в Киеве в результате вражеской ракетной атаки нет разрушений и пострадавших.

Кроме того, захватчики около 00:50 обстреляли село Циркуны Харьковского района, а в самом Харькове также были слышны взрывы из-за вражеской атаки.

Также стало известно о взрывах в Хмельницкой области, куда направлялись вражеские ударные беспилотники. А еще позже - о работе ПВО в Одессе из-за "Шахедов".