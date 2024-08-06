ua en ru
Вт, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах раздались взрывы

Сумы, Вторник 06 августа 2024 04:32
UA EN RU
В Сумах раздались взрывы Иллюстративное фото: в Сумах были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В городе Сумы в ночь на 6 августа была слышна серия взрывов. При этом в области перед этим не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Суми".

Взрывы в Сумах были слышны около 04:22.

Стоит отметить, что в регионе раньше ночью объявляли воздушную тревогу из-за вражеской комбинированной атаки, но около половины третьего ночи в Сумской области объявили об отбое угрозы.

В командовании Воздушных сил ВСУ в 03.48 информировали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Так, предупреждали военные, была угроза применения оккупантами авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Воздушная атака РФ в ночь на 6 августа

Напомним, этой ночью российские оккупанты в очередной раз устроили воздушную атаку по территории Украины, причем она была комбинированной.

Так, поздно вечером 5 августа войска РФ запустили дроны-камикадзе, а также нанесли удары баллистикой в направлении столицы. Ранее сообщалось, что в Киеве раздались взрывы, было известно о работе ПВО в городе и области из-за ракетной атаки, а еще позже в регионе - из-за "Шахедной".

Позже в КГВА рассказали, что в Киеве в результате вражеской ракетной атаки нет разрушений и пострадавших.

Кроме того, захватчики около 00:50 обстреляли село Циркуны Харьковского района, а в самом Харькове также были слышны взрывы из-за вражеской атаки.

Также стало известно о взрывах в Хмельницкой области, куда направлялись вражеские ударные беспилотники. А еще позже - о работе ПВО в Одессе из-за "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Взрывы
NEWS
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
DAILY
Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату