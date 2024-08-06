РФ ночью била баллистикой, ракетами Х-59 и "Шахедами": военные рассказали о работе ПВО

В ночь на 6 августа 2024 года российские захватчики осуществили массированный ракетный удар по Украине.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Благодаря слаженной работе защитников, были сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных беспилотников в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Противник использовал четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, выпущенные из Воронежской области России, две управляемые авиационные ракеты Х-59, запущенные из воздушного пространства над акваторией Азовского моря, и 16 ударных дронов типа Shahed, прибывших из направлений мыса Чауда (Крым) и Курска (Россия).

Ночная атака РФ по Украине

Поздно вечером 5 августа российские оккупанты запустили дроны-камикадзе для ударов по Украине, а также нанесли удары баллистическими ракетами в направлении столицы. В Киеве прогремели взрывы, известно о работе ПВО в городе и области из-за ракетной атаки. Позже в регионе активизировались системы противовоздушной обороны из-за атаки дронов типа "Шахед".

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате вражеской ракетной атаки в Киеве нет разрушений и пострадавших.

Кроме того, около 00:50 захватчики обстреляли село Циркуны Харьковского района, а в самом Харькове также были слышны взрывы из-за вражеской атаки.

Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, куда направлялись вражеские ударные беспилотники.

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