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В Хмельницкой области были слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов"

Вторник 06 августа 2024 02:07
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В Хмельницкой области были слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов" Иллюстративное фото: в Хмельницкой области были слышны взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области этой ночью, 6 августа, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. До этого фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников в сторону региона.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Отмечается, что взрывы в Хмельницкой области произошли около 01:57.

Между тем руководство области о причинах данных взрывов ничего не сообщало, при этом в Хмельницкой ОВА еще примерно часом ранее информировали о воздушной тревоге в области.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении "Шахедов" в сторону региона.

Так, фиксировались группы ударных беспилотников противника, которые из Житомирской области начала двигаться в сторону Ровенской области, однако впоследствии вражеские воздушные цели изменили курс на Хмельницкую область.

Добавим, в мониторинговых группах писали, что российские дроны-камикадзе двигались, в частности, в сторону Староконстантинова.

Комбинированная воздушная атака РФ

Ранее сообщалось, что войска РФ 5 августа вечером запустили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе. Кроме того, оккупанты использовали баллистику для атаки по столице.

Так, в Киеве прогремели взрывы, в городе и области работали силы и средства ПВО. Позже стало известно, что в Киеве в результате вражеской ракетной атаки нет разрушений и пострадавших. В КГВА рассказали, что для атаки противник применил баллистическое вооружение на подобие "Искандер-М" или "KN-23".

Также в Киевской области работала ПВО из-за движения "Шахедов" в сторону столицы.

Добавим, после полуночи 6 августа в Харькове прозвучала серия взрывов из-за российских обстрелов. Мэр говорил, что в городе мог быть "прилет". Позже в Харьковской ОВА рассказали, что село Циркуны недалеко от Харькова попало под вражеский удар, и в результате обстрела был поврежден жилой дом, произошел пожар.

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Хмельницкая область Взрывы Атака дронов
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