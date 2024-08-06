Россияне атакуют Киевскую область "Шахедами". Работает ПВО

Фото: в Киевской области раздаются взрывы, россияне атакуют дронами "Шахед" (фото из открытых источников)

Российский агрессор запустил ударные беспилотники в направлении Киева. В Киевской области работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА и мэра столицы Виталия Кличко.