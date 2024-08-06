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Россияне атакуют Киевскую область "Шахедами". Работает ПВО

Вторник 06 августа 2024 00:07
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Россияне атакуют Киевскую область "Шахедами". Работает ПВО Фото: в Киевской области раздаются взрывы, россияне атакуют дронами "Шахед" (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Российский агрессор запустил ударные беспилотники в направлении Киева. В Киевской области работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА и мэра столицы Виталия Кличко.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.

Жителей попросили ни в коем случае не делать фото- и видеофиксацию работы Сил обороны, сбивания воздушных целей, а также их падения.

Напомним, вечером 5 августа россияне запустили в направлении Украины БпЛА типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Около 23:00 россияне запустили в направлении Киева баллистические ракеты, предварительно "Искандер-М" или северокорейские KN-23. В столице были слышны взрывы.

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