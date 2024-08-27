ua en ru
Вт, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Хмельницкой области слышны взрывы, военные предупреждали о ракете

Вторник 27 августа 2024 03:57
UA EN RU
В Хмельницкой области слышны взрывы, военные предупреждали о ракете Фото: девушка и дети уходят в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 августа в Хмельницкой области слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне Новини.

"В Хмельницкой области слышны взрывы, передают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 03:52.

Отметим, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Причиной послужил взлет российского МиГ-31К и угроза применения баллистического вооружения.

До этого военные предупреждали о ракете.

"Ракета на Старкон", - говорилось в сообщении в 03:48

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине