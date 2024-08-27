В Хмельницкой области слышны взрывы, военные предупреждали о ракете

Фото: девушка и дети уходят в укрытие (Getty Images)

В ночь на 27 августа в Хмельницкой области слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне Новини.

"В Хмельницкой области слышны взрывы, передают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 03:52. Отметим, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Причиной послужил взлет российского МиГ-31К и угроза применения баллистического вооружения. До этого военные предупреждали о ракете. "Ракета на Старкон", - говорилось в сообщении в 03:48