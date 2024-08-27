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В Запорожье раздались звуки взрывов

Вторник 27 августа 2024 02:25
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В Запорожье раздались звуки взрывов Фото: люди в бомбоубежище во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 августа в Запорожье раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне Запоріжжя.

"В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 02:13.

Через минуту журналисты сообщили о повторном взрыве.

Позже, в 02:21, информацию о взрыве подтвердила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко. Она призвала жителей находиться в безопасных местах.

Что именно послужило причиной звука взрыва, пока неизвестно. Однако отметим, что в ряде областей Украины объявлена тревога и зафиксированы вражеские беспилотники. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:28 воздушную тревогу объявили в подавляющем большинстве областей Украины.

В Запорожье раздались звуки взрывов

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