Украина готовит ответ России на сегодняшний массированный обстрел, - Умеров

Украина готовит ответ России на сегодняшний массированный обстрел, в результате которого погибли и пострадали мирные жители.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Министр подчеркнул, что это очередное доказательство необходимости для Украины иметь дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.

"Этой ночью Россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура", - заявил он.

Массированный обстрел Украины

Российские оккупанты осуществили массированную воздушную атаку на Украину. 26 августа враг запустил десятки ракет и дронов по украинской территории. Из-за этого обстрела в нескольких городах Украины возникли перебои с электроснабжением, что повлекло также отключение воды.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".

Все подробности массированного обстрела – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.