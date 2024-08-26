Украина готовит ответ России на сегодняшний массированный обстрел, - Умеров
Украина готовит ответ России на сегодняшний массированный обстрел, в результате которого погибли и пострадали мирные жители.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
"Этой ночью Россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура", - заявил он.
Министр подчеркнул, что это очередное доказательство необходимости для Украины иметь дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.
"Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства", - подчеркнул Умеров.
Массированный обстрел Украины
Российские оккупанты осуществили массированную воздушную атаку на Украину. 26 августа враг запустил десятки ракет и дронов по украинской территории. Из-за этого обстрела в нескольких городах Украины возникли перебои с электроснабжением, что повлекло также отключение воды.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".
Все подробности массированного обстрела – в материале РБК-Украина.
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