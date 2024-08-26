Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 августа, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем стало восстановление энергетики после массированного российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Ставка. Возобновление энергетики после одного из самых больших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов", - написал глава государства. В ходе Ставки докладывали командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр энергетики Герман Галущенко и глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По словам Зеленского, была детально проанализирована работа эффективность систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты в каждом из регионов. Были приняты соответствующие решения. "На самих объектах идет ликвидация последствий, ремонт, разминирование. В отдельных местах государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики приступят к ремонту", - добавил президент.