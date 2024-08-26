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Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов

Киев, Понедельник 26 августа 2024 18:54
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Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 августа, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем стало восстановление энергетики после массированного российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Ставка. Возобновление энергетики после одного из самых больших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов", - написал глава государства.

В ходе Ставки докладывали командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр энергетики Герман Галущенко и глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По словам Зеленского, была детально проанализирована работа эффективность систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты в каждом из регионов. Были приняты соответствующие решения.

"На самих объектах идет ликвидация последствий, ремонт, разминирование. В отдельных местах государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики приступят к ремонту", - добавил президент.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 26 августа, утром в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Как оказалось, россияне провели очередной массированный удар, они применяли как ракеты, так и дроны.

Оккупанты снова целились по энергетическим объектам страны. Часть из них была повреждена, из-за чего потребитям ограничивали электроснабжение. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Также, как рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина эксперт по авиации Костянтин Криволап, сегодняшняя атака имела одну особенность.

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Владимир Зеленский Российская Федерация ПВО Электроэнергия Война в Украине Ракетный удар
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Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
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