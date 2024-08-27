В Кривом Роге в результате удара России есть пострадавшие, медики спасают людей

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате российской атаки с воздуха медики и спасатели спасают людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула .

"Все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей", – написал он.

Вилкул сообщил о "плохих новостях" и пообещал детали после отбоя воздушной тревоги.

Напомним, около 23:20 26 августа в Кривом Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов . Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма. Также в тот момент продолжалась российская атака против Украины ударными БПЛА.

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