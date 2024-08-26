Самая массовая атака РФ. В Воздушных силах озвучили, чем били по Украине и как отработала ПВО

В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Было обнаружено 236 средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Также известно, что несколько единиц дронов локационно потеряны на территории Украины, еще две - пересекли государственную границу с Беларусью.

Всего в результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:

К отражению воздушного нападения были привлечены все средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных дронов:

По данным Олещука, россияне нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В частности, по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Массированный обстрел 26 августа

Сегодня утром Россия снова нанесла массированную атаку по территории Украины. Как сообщали в Воздушных силах, россияне поднимали в воздух десять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также выводили ракетоносители в Черное море.

Уже известно, что в Киевской области в результате обстрелов были повреждены два энергообъекта. Из-за обстрела " Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света .

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