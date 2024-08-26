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Самая массовая атака РФ. В Воздушных силах озвучили, чем били по Украине и как отработала ПВО

Понедельник 26 августа 2024 18:59
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Самая массовая атака РФ. В Воздушных силах озвучили, чем били по Украине и как отработала ПВО Фото: в Воздушных силах озвучили, чем атакована Украина 26 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Было обнаружено 236 средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

По данным Олещука, россияне нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В частности, по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных дронов:

  • 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей;
  • 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Воронежской областей и Крыма;
  • 77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;
  • 28 крылатых ракет "Калибр" из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;
  • 3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской области;
  • 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской области и района Мариуполя;
  • 109 ударных БпЛА "Shahed-131/136" – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – РФ, Чауда – Крым.

К отражению воздушного нападения были привлечены все средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего в результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
  • 1 крылатую ракету Х-22;
  • 99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Также известно, что несколько единиц дронов локационно потеряны на территории Украины, еще две - пересекли государственную границу с Беларусью.

Самая массовая атака РФ. В Воздушных силах озвучили, чем били по Украине и как отработала ПВО

Массированный обстрел 26 августа

Сегодня утром Россия снова нанесла массированную атаку по территории Украины. Как сообщали в Воздушных силах, россияне поднимали в воздух десять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также выводили ракетоносители в Черное море.

Уже известно, что в Киевской области в результате обстрелов были повреждены два энергообъекта. Из-за обстрела " Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света .

О том, где в Украине нет света и как действуют новые графики отключений – читайте в материале РБК-Украина.

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