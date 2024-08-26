По три и четыре очереди одновременно: где и как в Украине будут выключать свет 27 августа
Россия нанесла масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому во вторник, 27 августа, в ряде регионов будут задействованы графики отключения электроэнергии.
РБК-Украина собрала все, что известно об отключении света в областях.
Завтра отключать электроэнергию в большинстве регионов будут одночасто у трех и четырех групп потребителей, графики будут действовать на протяжении всех суток. В то же время возможны корректировки от "Укрэнерго", о которых будет сообщаться отдельно.
Отключение от "ДТЭК"
Как сообщили в "ДТЭК", по предварительной информации, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях графики будут действовать следующим образом:
- 00:00 – 06:00 три очереди отключений;
- 06:00 – 11:00 четыре очереди;
- 11:00 – 15:00 три очереди;
- 15:00 – 21:00 четыре очереди;
- 21:00 – 00:00 три очереди.
Сумская область
Графики почасовых отключений на 27 августа будут следующими:
- с 00:00 до 06:00 – в объеме трех очередей;
- с 06:00 до 11:00 – в объеме четырех очередей;
- с 11:00 до 15:00 – в объеме трех очередей;
- с 15:00 до 21:00 – в объеме четырех очередей;
- с 21:00 до 24:00 – в объеме трех очередей.
Николаевская область
Прогноз отключений:
- 00:00 – 06 год. - 3 очереди;
- 06:00 – 11 год. - 4 очереди;
- 11:00 – 15 лет. - 3 очереди;
- 15:00 –21 год. - 4 очереди;
- 21:00 – 24 год. - 3 очереди.
Черкасская область
Во вторник, 27 августа, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.
Часы без света:
- 00:00-01:00 1, 2 и 3 очереди;
- 01:00-02:00 1, 2 и 3 очереди;
- 02:00-03:00 4, 5 и 6 очереди;
- 03:00-04:00 4, 5 и 6 очереди;
- 04:00-05:00 1, 2 и 3 очереди;
- 05:00-06:00 1, 2 и 3 очереди;
- 06:00-07:00 3, 4, 5 и 6 очереди;
- 07:00-08:00 3, 4, 5 и 6 очереди;
- 08:00-09:00 1, 2, 5 и 6 очереди;
- 09:00-10:00 1, 2, 5 и 6 очереди;
- 10:00-11:00 1, 2, 3 и 4 очереди;
- 11:00-12:00 2, 3 и 4 очереди;
- 12:00-13:00 4, 5 и 6 очереди;
- 13:00-14:00 1, 5 и 6 очереди;
- 14:00-15:00 1, 2 и 3 очереди;
- 15:00-16:00 1, 2, 3 и 4 очереди;
- 16:00-17:00 3, 4, 5 и 6 очереди;
- 17:00-18:00 3, 4, 5 и 6 очереди;
- 18:00-19:00 1, 2, 5 и 6 очереди;
- 19:00-20:00 1, 2, 5 и 6 очереди;
- 20:00-21:00 1, 2, 3 и 4 очереди;
- 21:00-22:00 2, 3 и 4 очереди;
- 22:00-23:00 4, 5 и 6 очереди;
- 23:00-24:00 1, 5 и 6 очереди.
Запорожская область
В Запорожской области в часы пиковых нагрузок с 06:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 будут выключаться по 4 очереди одновременно, остальные сутки – по 3 очереди одновременно:
- очередь 1: 00:00-03:00, 06:00-11:00, 15:00-21:00;
- очередь 2: 00:00-06:00, 09:00-12:00, 18:00-24:00;
- очередь 3: 03:00-09:00, 12:00-18:00, 21:00-24:00;
- очередь 4:06:00-12:00. 15:00–21:00;
- очередь 5: 00:00-03:00, 09:00-15:00, 18:00-21:00;
- очередь 6: 03:00-09:00, 12:00-18:00, 21:00-24:00.
Полтавская область
С 00:00 до 06:00, с 11:00 до 15:00, с 21:00 до 23:59 будут отключены одновременно по три очереди потребителей.
А в период с 06:00 до 11:00, с 15:00 до 21:00 – по четыре очереди.
Массированный обстрел 26 августа
Утром понедельника, 26 августа, Россия нанесла массированную атаку по территории Украины. Как сообщали в Воздушных силах, россияне поднимали в воздух десять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также выводили ракетоносители в Черное море. Под ударом была энергетическая система страны.
Из-за обстрела " Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.
О том, где в Украине нет света и как действуют новые графики отключений – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались данные местных облэнерго, сообщения областных военных администраций и региональных СМИ.
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