ua en ru
Пт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве ограничивают движение по мосту Патона: что и как надолго меняется для водителей

12:14 04.09.2026 Пт
3 мин
Одну из полос временно перекрывают
aimg Ирина Костенко
В Киеве ограничивают движение по мосту Патона: что и как надолго меняется для водителей Движение по мосту Патона в Киеве частично ограничивают (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения транспорта на мосту имени Е. О. Патона. Изменения для водителей стартуют с 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как надолго ограничивают движение по мосту Патона

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по мосту имени Е. А. Патона в столице частично ограничивают:

  • с 15:00 пятницы, 4 сентября;
  • до 7:00 понедельника, 7 сентября.

Что известно о причинах ограничения движения

Жителям и гостям столицы объяснили, что в этот период специалисты будут ремонтировать участок моста:

  • в направлении с левого на правый берег реки Днепр;
  • в сторону бульвара Николая Михновского.

В Киеве ограничивают движение по мосту Патона: что и как надолго меняется для водителейОграничение движения на мосту Патона в Киеве в течение 4-7 сентября (схема: kyivcity.gov.ua)

Какие полосы движения остаются открытыми

Сообщается, что запланированные ремонтные работы будут проводиться в третьей полосе движения.

Следовательно, в период ремонта транспорт будет двигаться:

  • по первой полосе движения;
  • по второй полосе движения.

О чем просит водителей КП "Киевавтодормост"

В КГГА добавили, что в коммунальном предприятии "Киевавтодормост":

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Чем опасно состояние моста Патона

В феврале 2026 года в пресс-службе Национальной академии наук Украины сообщили, что остаточный ресурс столичного моста Патона оценивается как нулевой.

Специалисты уточнили, ссылаясь на результаты обследований, что в конструкциях этого сооружения зафиксированы:

  • критические коррозионные повреждения несущих элементов - главных и поперечных балок;
  • трещины в соединениях поясов и стенок главных балок.

"Фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, прокорродировал уже почти весь", - объяснили украинцам.

Ученые добавили, что коррозионные процессы - становятся все менее предсказуемыми.

О чем важно помнить водителям

В начале марта в КГГА сообщили, что мост Патона остается пригодным для проезда, однако водители должны строго соблюдать установленные ограничения:

  • лимитов насчет веса;
  • схемы организации дорожного движения (насчет движения по разным полосам).

Мэр столицы Виталий Кличко тогда подтвердил: мост Патона в Киеве эксплуатировать можно, но при соблюдении установленных ограничений.

В то же время он подчеркнул, что реконструкция объекта (являющегося памятником архитектуры местного значения) - действительно необходима.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в пресс-службе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры напомнили, что ответственность за безопасное функционирование, восстановление и финансирование работ на мосту Патона - полностью принадлежит территориальной громаде Киева.

"Любая передача прав не прекращает обязанности для городских властей создавать удобные условия движения и, прежде всего, осуществлять поиск и привлечение соответствующего финансирования", - констатировали в министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых аварийных мостах Киева.

Кроме того, мы объясняли, какие столичные дороги и мосты запланировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

Читайте также о новых правилах для грузовиков и фур в Киеве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев Инфраструктура Ограничение движения Мост Патона Автомобильное движение Советы водителям Вождение
Новости
ВСУ опровергли фейк РФ о захвате села Храповщина Сумской области
ВСУ опровергли фейк РФ о захвате села Храповщина Сумской области
Аналитика
Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность