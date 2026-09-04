В Киеве ограничивают движение по мосту Патона: что и как надолго меняется для водителей

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения транспорта на мосту имени Е. О. Патона. Изменения для водителей стартуют с 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как надолго ограничивают движение по мосту Патона

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по мосту имени Е. А. Патона в столице частично ограничивают:

с 15:00 пятницы, 4 сентября;

до 7:00 понедельника, 7 сентября.

Что известно о причинах ограничения движения

Жителям и гостям столицы объяснили, что в этот период специалисты будут ремонтировать участок моста:

в направлении с левого на правый берег реки Днепр;

в сторону бульвара Николая Михновского.

Ограничение движения на мосту Патона в Киеве в течение 4-7 сентября (схема: kyivcity.gov.ua)

Какие полосы движения остаются открытыми

Сообщается, что запланированные ремонтные работы будут проводиться в третьей полосе движения.

Следовательно, в период ремонта транспорт будет двигаться:

по первой полосе движения;

по второй полосе движения.

О чем просит водителей КП "Киевавтодормост"

В КГГА добавили, что в коммунальном предприятии "Киевавтодормост":

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Чем опасно состояние моста Патона

В феврале 2026 года в пресс-службе Национальной академии наук Украины сообщили, что остаточный ресурс столичного моста Патона оценивается как нулевой.

Специалисты уточнили, ссылаясь на результаты обследований, что в конструкциях этого сооружения зафиксированы:

критические коррозионные повреждения несущих элементов - главных и поперечных балок;

- главных и поперечных балок; трещины в соединениях поясов и стенок главных балок.

"Фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, прокорродировал уже почти весь", - объяснили украинцам.

Ученые добавили, что коррозионные процессы - становятся все менее предсказуемыми.

О чем важно помнить водителям

В начале марта в КГГА сообщили, что мост Патона остается пригодным для проезда, однако водители должны строго соблюдать установленные ограничения:

лимитов насчет веса;

схемы организации дорожного движения (насчет движения по разным полосам).

Мэр столицы Виталий Кличко тогда подтвердил: мост Патона в Киеве эксплуатировать можно, но при соблюдении установленных ограничений.

В то же время он подчеркнул, что реконструкция объекта (являющегося памятником архитектуры местного значения) - действительно необходима.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в пресс-службе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры напомнили, что ответственность за безопасное функционирование, восстановление и финансирование работ на мосту Патона - полностью принадлежит территориальной громаде Киева.

"Любая передача прав не прекращает обязанности для городских властей создавать удобные условия движения и, прежде всего, осуществлять поиск и привлечение соответствующего финансирования", - констатировали в министерстве.