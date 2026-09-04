В Киеве ограничивают движение по мосту Патона: что и как надолго меняется для водителей
Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения транспорта на мосту имени Е. О. Патона. Изменения для водителей стартуют с 4 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как надолго ограничивают движение по мосту Патона
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по мосту имени Е. А. Патона в столице частично ограничивают:
- с 15:00 пятницы, 4 сентября;
- до 7:00 понедельника, 7 сентября.
Что известно о причинах ограничения движения
Жителям и гостям столицы объяснили, что в этот период специалисты будут ремонтировать участок моста:
- в направлении с левого на правый берег реки Днепр;
- в сторону бульвара Николая Михновского.
Ограничение движения на мосту Патона в Киеве в течение 4-7 сентября (схема: kyivcity.gov.ua)
Какие полосы движения остаются открытыми
Сообщается, что запланированные ремонтные работы будут проводиться в третьей полосе движения.
Следовательно, в период ремонта транспорт будет двигаться:
- по первой полосе движения;
- по второй полосе движения.
О чем просит водителей КП "Киевавтодормост"
В КГГА добавили, что в коммунальном предприятии "Киевавтодормост":
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Чем опасно состояние моста Патона
В феврале 2026 года в пресс-службе Национальной академии наук Украины сообщили, что остаточный ресурс столичного моста Патона оценивается как нулевой.
Специалисты уточнили, ссылаясь на результаты обследований, что в конструкциях этого сооружения зафиксированы:
- критические коррозионные повреждения несущих элементов - главных и поперечных балок;
- трещины в соединениях поясов и стенок главных балок.
"Фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, прокорродировал уже почти весь", - объяснили украинцам.
Ученые добавили, что коррозионные процессы - становятся все менее предсказуемыми.
О чем важно помнить водителям
В начале марта в КГГА сообщили, что мост Патона остается пригодным для проезда, однако водители должны строго соблюдать установленные ограничения:
- лимитов насчет веса;
- схемы организации дорожного движения (насчет движения по разным полосам).
Мэр столицы Виталий Кличко тогда подтвердил: мост Патона в Киеве эксплуатировать можно, но при соблюдении установленных ограничений.
В то же время он подчеркнул, что реконструкция объекта (являющегося памятником архитектуры местного значения) - действительно необходима.
Учитывая сложившуюся ситуацию, в пресс-службе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры напомнили, что ответственность за безопасное функционирование, восстановление и финансирование работ на мосту Патона - полностью принадлежит территориальной громаде Киева.
"Любая передача прав не прекращает обязанности для городских властей создавать удобные условия движения и, прежде всего, осуществлять поиск и привлечение соответствующего финансирования", - констатировали в министерстве.
Напомним, ранее мы рассказывали о самых аварийных мостах Киева.
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