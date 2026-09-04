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Уиткофф и Кушнер планируют визит в РФ и Украину 5-6 сентября, но есть нюанс, - Reuters

13:21 04.09.2026 Пт
2 мин
В Кремле на прямой вопрос о визите ответили уклончиво
aimg Валерия Абабина
Уиткофф и Кушнер планируют визит в РФ и Украину 5-6 сентября, но есть нюанс, - Reuters Фото: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
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Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Россию и Украину уже 5-6 сентября. Впрочем, визит в Киев по-прежнему под вопросом - по данным источников, Москва пытается этому помешать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что известно о визите

По информации Reuters со ссылкой на источник, Уиткофф и Кушнер посетят Россию и Украину в субботу и воскресенье. В последний раз они приезжали в Москву в январе, когда провели четырехчасовые ночные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле.

В то же время, по данным источника Reuters, обсуждения поездки американских переговорщиков в Украину все еще продолжаются. Стороны называли 6 сентября в качестве возможной даты. Если визит состоится, он станет первым для Уиткоффа и Кушнера в Киеве.

"Россияне не хотят, чтобы они посещали Киев и пытаются заставить их изменить план", - рассказал источник агентства.

Ситуация в переговорах

Между Россией и Украиной остается значительное расстояние во взглядах, как завершить войну.

Диктатор Путин неоднократно требовал от Украины отказаться от большего количества территорий, тогда как украинская сторона исключает условия, которые считает равносильными капитуляции.

Последние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США состоялись в феврале – незадолго до того, как США и Израиль начали войну против Ирана.

Реакцию на сообщение СМИ о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву озвучил спикер Кремля Дмитрий Песков. По данным российских СМИ, он практически не стал подтверждать поездку.

"Не стал бы ничего анонсировать, но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем", – сказал Песков.

Напомним, Стив Уиткофф - спецпосланник Трампа, который уже неоднократно проводил переговоры с Путиным в Москве, а Джаред Кушнер - зять президента США, который приобщился к дипломатическим усилиям по Украине.

Ранее РБК-Украина подробно объясняла, кто такой Джаред Кушнер и как он влияет на мирные переговоры.

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