Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность

Фото: Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность (коллаж РБК-Украина)

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Риски длительных зимних отключений света меняют приоритеты на рынке недвижимости. Ведь к традиционному летнему пику добавляется всплеск спроса посреди морозов. В то же время рынок поляризовался: обычные дома теряют позиции, а качественные объекты могут оказаться в дефиците.

Сколько стоит аренда жилья под Киевом и в регионах и что обязательно проверить в инженерии дома перед арендой – в материале РБК-Украина.

Главное: Изменение спроса : риски блэкаутов в многоквартирных домах формируют дополнительный всплеск аренды загородной недвижимости зимой.

: риски блэкаутов в многоквартирных домах формируют дополнительный всплеск аренды загородной недвижимости зимой. Ценовой рекорд : после предыдущего пика в феврале 2026 года медианная аренда дома в Киевской области обновила рекорд и достигла 2500 долларов в месяц в августе.

: после предыдущего пика в феврале 2026 года медианная аренда дома в Киевской области обновила рекорд и достигла 2500 долларов в месяц в августе. Прогноз на сезон : в случае отключений света аренда автономных домов подорожает на 5-15%, а обычных – может подешеветь.

: в случае отключений света аренда автономных домов подорожает на 5-15%, а обычных – может подешеветь. Технический тест : перед арендой важно отключить сеть на 20-30 минут, чтобы проверить работу генератора, котла и скважины.

: перед арендой важно отключить сеть на 20-30 минут, чтобы проверить работу генератора, котла и скважины. Распределение расходов: топливо и масло для генератора обычно покупает арендатор, а подготовку и ремонт техники оплачивает собственник.

Риски длительных отключений света зимой, ограничивающие доступ к теплу и воде в многоквартирных домах, меняют спрос на рынке недвижимости. К традиционному летнему интересу к аренде загородных домов добавился всплеск спроса посреди холодного сезона.

Как свидетельствуют данные ЛУН, рост такого интереса наблюдался в начале 2026 года, когда на фоне морозов, обстрелов и рисков блэкаутов арендаторы срочно искали убежище с резервным теплом и светом.

"Теперь потребитель пытается понять, как будет жить во время возможных отключений: будет ли вода, тепло, освещение и другие системы жизнеобеспечения? Многоквартирный дом при неблагоприятных условиях становится "клеткой" для его жителей", – объяснила РБК-Украина коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Фото: Рост интереса к домам в летний сезон и зимой 2026 года (инфографика РБК-Украина)

В таких условиях люди начинают искать не просто загородные дома, а те объекты, которые могут обеспечить полную автономность в случае блэкаутов. Это подтверждает и статистика OLX Недвижимость. Ведь впервые среди топ-13 критериев выбора жилья для аренды в 2025 году вошли факторы, касающиеся безопасности и автономности.

Основной спрос на такое жилье формируют семьи, люди на дистанционной работе, предприниматели, а также горожане, ищущие альтернативу на самый сложный период отопительного сезона, рассказал РБК-Украина директор консалтинговой компании "РеалЭкспо", руководитель портала загородной недвижимости Zagorodna.com Виктор Коваленко.

Однако, указывает он, о массовом переезде из квартир в любые частные дома речь пока не идет. Ведь дом требует больших затрат на отопление и содержание. Поэтому, добавляет Коваленко, конкурентное преимущество получает не обычный дом, а компактный, энергоэффективный и реально автономный объект, приспособленный к круглогодичному проживанию.

Ценовые рекорды и прогнозы

Стоимость загородных домов заметно зависит от времени года. Как отмечает руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина в комментарии РБК-Украина, наиболее отчетливо в области растет цена домов летом – люди выезжают провести лето на природе.

Например, по данным ЛУН, по состоянию на август 2026 года медианная цена аренды дома в Киевской области достигла двухлетнего максимума – 2500 долларов в месяц. Это на 25% больше, чем в августе прошлого года.

В то же время, добавляет Кирюхина, за последние годы самые сильные ценовые аномалии на рынке загородной аренды фиксировались именно в моменты критических отключений – летом 2023 года и зимой 2025 года.

Фото: Динамика цен на аренду домов в Киевской области (инфографика РБК-Украина)

Кроме того, как свидетельствует статистика ЛУН, арендные ставки на дома достигли предыдущего пика в феврале 2026 года, когда медианная цена за дом достигла 2200 долларов в месяц. Однако после стабилизации ситуации в энергетике цены начали снижаться.

По прогнозам Виктора Коваленко, если осенью и зимой снова будут возникать перебои с электроэнергией, теплом или водоснабжением, спрос на автономные загородные дома может существенно вырасти. В таких условиях арендные ставки в этом сегменте под Киевом могут повыситься примерно на 5-10%.

"Рынок может фактически разделиться на два сегмента: обычные дома и дома с реальной автономностью. Именно за вторые арендаторы будут готовы платить больше, и именно в этом сегменте вероятнее всего возникнет локальный дефицит", – отмечает Коваленко.

Тем временем эксперт по загородной недвижимости агентства D-22 Павел Ребека в комментарии РБК-Украина указывает, что цены на наиболее автономные загородные объекты давно достигли своего пика и держатся на высоком уровне еще с предыдущих кризисов. Поэтому осенью ожидается лишь умеренный сезонный рост на 10-15%.

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Напротив, объясняет он, дома без резервного питания или с базовым отоплением будут терять позиции. Из-за слабого спроса владельцам таких объектов придется пересматривать цены в сторону снижения и давать дисконты.

"Если вдруг возникнет резкий блэкаут, на рынке недвижимости просто не останется выбора – свободными будут только самые дорогие премиальные объекты. Поэтому я бы советовал не откладывать поиск жилья на последний момент", – предостерегает Ребека.

Похожий сценарий описывает риелтор и эксперт по недвижимости Александр Бойко в комментарии РБК-Украина. Он отмечает, что в октябре-декабре 2026 года дефицит и рост в цене ожидается исключительно в сегменте домов с резервным питанием, автономным теплом и быстрой логистикой в столицу.

При этом, подчеркивает он, самый дешевый вариант без автономии часто может оказаться даже дороже из-за затрат на обогрев и топливо во время блэкаутов.

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Что касается цен на покупку домов на вторичном рынке жилья, то, по данным ЛУН, лидером является Киевская область с медианной стоимостью 115000 долларов за дом. Далее идут западные регионы:

Львовская область – 90000 долларов;

Ивано-Франковская – 88800 долларов;

Закарпатская – 75000 долларов.

Фото: Медианная цена загородных домов в разных областях Украины (инфографика РБК-Украина)

Запад Украины все еще остается центром релокации для многих украинцев. Но, как отмечает Бигунец, кроме фактора безопасности, риски блэкаутов также стали одной из причин переезда.

"В GAZDA мы видим стабильный интерес к Ужгороду со стороны людей, рассматривающих переезд из других регионов. По нашим внутренним данным за июнь-июль, около 30-40% обращений касались потенциального переезда, а более половины таких запросов поступало из столичного региона", – указывает Марианна Бигунец.

Впрочем, по ее словам, говорить о новой волне релокации именно накануне зимы 2026-2027 годов на основе открытой статистики пока преждевременно.

Коттеджные городки vs частный сектор

Популярной альтернативой отдельным домам в области стали коттеджные городки. Это закрытые территории с домами похожего типа, единой инфраструктурой, охраной и сервисной службой.

В частном секторе, отмечает Павел Ребека, вся ответственность за инфраструктуру лежит исключительно на жильцах. В коттеджном же городке уходом за территорией, охраной, расчисткой дорог и резервным питанием занимается управляющая компания.

Стоимость аренды дома в коттеджном городке, объясняет эксперт, зависит от локации, метража и класса объекта. Актуальные объявления демонстрируют ощутимый разрыв между стоимостью простых домов в области и энергонезависимых объектов в пригороде: 20-30 тыс. гривен против 40-100 тыс. гривен в месяц и более.

Что стоит проверить перед зимовкой

Как отмечает Павел Ребека, сейчас на рынке ценится исключительно комплексная автономность. Ведь важно понимать, что именно будет оставаться в работе во время аварийных отключений.

По его словам, ключевым техническим приоритетом для зимнего проживания является наличие резервного питания с системой АВР (автоматическим вводом резерва). То есть важна не просто наличие генератора, указывает эксперт, а его непрерывная работа, когда автоматика незаметно переключает питание критических приборов без вмешательства жильцов.

Следующей необходимостью, добавляет Ребека, является энергонезависимое отопление и оптоволоконный интернет с питанием. Поскольку газовый или твердотопливный котел, печь или камин будут надежной страховкой на случай длительных блэкаутов и возможных перебоев с топливом для генератора.

Эксперт по техническому обследованию зданий и сооружений, основатель ООО "ГлобалБуд Юкрейн" Александр Колесниченко в комментарии РБК-Украина советует, что перед арендой загородного дома зимой стоит оценивать не только его внешний вид и состояние ремонта, а прежде всего инженерные системы.

Для этого эксперт предоставил технический чек-лист, который стоит пройти перед внесением задатка:

Водоснабжение и канализация . Выяснить состояние фильтров в скважине, объем и дату очистки септика. А главное – возможность работы системы водоснабжения от резервного источника электроэнергии.

. Выяснить состояние фильтров в скважине, объем и дату очистки септика. А главное – возможность работы системы водоснабжения от резервного источника электроэнергии. Отопление . Провести тестовый пуск котла вместе с циркуляционными насосами и автоматикой. Убедиться, что система продолжит греть без центрального света.

. Провести тестовый пуск котла вместе с циркуляционными насосами и автоматикой. Убедиться, что система продолжит греть без центрального света. Резервное электропитание . Проверить стационарную интеграцию оборудования в щиток (без временных удлинителей) и выяснить перечень приборов, которые оно реально тянет (котел, насосы, холодильник, интернет).

. Проверить стационарную интеграцию оборудования в щиток (без временных удлинителей) и выяснить перечень приборов, которые оно реально тянет (котел, насосы, холодильник, интернет). Тепловой контур . Проверить состояние оконных и дверных блоков, герметичность проемов, монтажных швов, отсутствие продуваний и промерзаний для избежания теплопотерь.

. Проверить состояние оконных и дверных блоков, герметичность проемов, монтажных швов, отсутствие продуваний и промерзаний для избежания теплопотерь. Скрытые дефекты . Проверить подвал и чердак на наличие следов протечки крыши, трещин в фундаменте, повышенной влажности и грибка, которые часто маскируют косметическим ремонтом в комнатах.

. Проверить подвал и чердак на наличие следов протечки крыши, трещин в фундаменте, повышенной влажности и грибка, которые часто маскируют косметическим ремонтом в комнатах. Безопасность и инфраструктура. Оценить прочность перекрытий и наличие второго выхода, если подвал планируется как укрытие, а также узнать, кто зимой расчищает подъездные дороги от снега.

Главная рекомендация эксперта – провести короткий имитационный тест автономной работы дома. Для этого отключить сетевое электроснабжение и проверить, запускается ли резервное питание, работают ли отопление, водоснабжение, канализация, освещение и связь.

"Именно такой тест за 20-30 минут может дать арендатору значительно больше информации о реальной автономности дома, чем перечень установленного владельцем оборудования", – подытоживает Александр Колесниченко.

Юридическая защита и распределение расходов

При аренде дома, особенно с дорогим оборудованием, важно знать и заблаговременно обсудить свои права и обязанности. Как объясняет Павел Ребека, одним из ключевых моментов в договоре аренды загородного дома является распределение расходов на обслуживание техники.

"Универсального правила нет, но на практике стороны обычно руководствуются принципом: кто пользуется – тот и покрывает текущие расходы", – указывает эксперт.

По его словам, если арендатор активно пользуется генератором, то все расходы на замену масла, фильтров и другие плановые сервисные работы ложатся на него. Между тем, более капитальные вещи – ремонт сломанной или изношенной техники и ее ежегодное сервисное обслуживание – обычно являются зоной ответственности владельца.

Самой справедливой договоренностью, подчеркивает Ребека, является формат, когда владелец готовит дом к зиме, то есть все почищено и работает, а арендатор поддерживает это состояние и покрывает текущие расходные материалы во время своего срока проживания.

Что касается оптимальных сроков проживания, то, как предупреждает Александр Бойко, зимой арендодатели обычно осторожно относятся к коротким договорам. Поэтому стоит ориентироваться на срок от шести месяцев, особенно если дом имеет генератор и автономное отопление.

Краткосрочная аренда также возможна, добавляет он. Но ее условия могут быть менее выгодными для арендатора, ведь владелец закладывает риск простоя и повторного поиска клиента.

Если планируется долгосрочная "белая" аренда жилья, то, как отмечает адвокат, управляющий адвокатским бюро "Лотыш и Партнеры" Андрей Лотыш, такие юридические механизмы в Украине существуют уже сегодня.

Реальную защиту, замечает адвокат, обеспечивают именно условия договора: четкие основания досрочного прекращения; формула индексации арендной платы для уменьшения риска внезапного повышения платы; ответственность за безосновательное прекращение; правила на случай продажи объекта и надлежащее документирование исполнения договора.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Изменился ли рынок загородной недвижимости из-за блэкаутов?

– Да, интерес к загородному жилью сместился. Помимо традиционного летнего сезона, возник высокий спрос на автономные дома перед зимой.

– Каковы главные критерии выбора загородных домов сейчас?

– Из-за рисков длительных отключений света приоритетом становятся дома с резервным питанием и автономным теплом.

– Вырастут ли цены на загородные объекты осенью и зимой?

– Эксперты прогнозируют рост цен на автономные дома на 5-15%, тогда как обычные дома могут потерять в цене.

– Как можно проверить реальную автономность дома?

– Стоит провести короткий имитационный тест: выключить свет и проверить, запускается ли резервное питание и работают ли отопление, водоснабжение, канализация, освещение и связь.

– На какие сроки аренды дома стоит ориентироваться зимой?

– Стоит ориентироваться на договор от 6 месяцев. Ведь краткосрочная аренда может быть менее выгодной.