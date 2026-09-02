ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве изменят правила движения грузовиков с 3 сентября: что нужно знать водителям

17:52 02.09.2026 Ср
2 мин
С какой целью Совет обороны столицы утвердил новые ограничения?
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве изменят правила движения грузовиков с 3 сентября: что нужно знать водителям Фото: в Киеве введут ограничения движения для грузовиков (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве будут действовать новые правила для грузовой техники. Для транзитного транспорта снимут ограничения во время комендантского часа, но въезд в столицу в час пик существенно ограничат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

С 00:00 в столице разрешается без ограничений движение транзитного грузового транспорта во время действия комендантского часа.

В то же время для крупногабаритных автомобилей с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонн вводится четкий график въезда в город.

Ограничения будут действовать в периоды наибольшей нагрузки на дороги:

  • с 06:00 до 10:00;
  • с 16:00 до 20:00.

Исключение сделали для автомобилей, осуществляющих перевозку продуктов питания и питьевой воды - они смогут передвигаться без ограничений в любое время.

"Соответствующее решение Совет обороны города Киева утвердил 31 августа для улучшения логистической ситуации в столице", - говорится в заявлении.

Новые правила в столице начнут действовать уже этой ночью - с 00:00 3 сентября.

Напомним, в Киеве планируют обновить протоколы безопасности из-за постоянных воздушных тревог. В частности, городские власти совместно с военными пересмотрят порядок движения по столичным мостам во время атак.

О том, как могут измениться правила работы метро, мостов, заведений и других объектов столицы во время воздушных тревог, читайте в материале РБК-Украина "Уровни тревог, открытые мосты и метро: как в Киеве хотят обновить правила безопасности".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Комендантский час
Новости
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью