В Киеве изменят правила движения грузовиков с 3 сентября: что нужно знать водителям

В Киеве будут действовать новые правила для грузовой техники. Для транзитного транспорта снимут ограничения во время комендантского часа, но въезд в столицу в час пик существенно ограничат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

С 00:00 в столице разрешается без ограничений движение транзитного грузового транспорта во время действия комендантского часа.

В то же время для крупногабаритных автомобилей с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонн вводится четкий график въезда в город.

Ограничения будут действовать в периоды наибольшей нагрузки на дороги:

с 06:00 до 10:00;

с 16:00 до 20:00.

Исключение сделали для автомобилей, осуществляющих перевозку продуктов питания и питьевой воды - они смогут передвигаться без ограничений в любое время.

"Соответствующее решение Совет обороны города Киева утвердил 31 августа для улучшения логистической ситуации в столице", - говорится в заявлении.

Новые правила в столице начнут действовать уже этой ночью - с 00:00 3 сентября.