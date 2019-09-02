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У центрі Києва на два місяці обмежать рух транспорту

Новини » Суспільство    02.09.2019 - 17:56
У центрі Києва на два місяці обмежать рух транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження руху транспорту будуть діяти з 10 вересня по 10 листопада

У центрі Києва обмежать на два місяці рух автотранспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження на вулиці Круглоуніверситетській (від перетину з Крутому спуску до будинку № 12) буде діяти з 10 вересня по 10 листопада.

"З 10 вересня по 10 листопада на вулиці Круглоуніверситетській (від перетину з Крутому спуску до будинку № 12) тимчасово обмежать рух транспортних засобів із зайняттям проїзної частини та тротуару у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації", - йдеться в повідомленні.

Після завершення робіт, до 10 листопада, буде відновлено покриття проїжджої частини на всю ширину та довжину в межах розриття за типом існуючого, а покриття тротуарів - фігурними елементами мощення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 31 серпня по 3 вересня частково обмежать рух транспорту на вулиці Володимирській. Обмеження будуть діяти на ділянці від вулиці Рейтарській до вулиці Софіївській. На цій ділянці продовжиться поточний ремонт покриття бруківкою.

Крім того, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів планують капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

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