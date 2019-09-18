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Рух по мосту Метро буде відновлено через 2 години, - Аваков

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 20:01
Рух по мосту Метро буде відновлено через 2 години, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Рух на мосту відновлять в найближчі години

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що рух на мосту Метро буде відновлено через дві години. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Нагадаємо, у столиці вдень перекрили міст Метро з-за загрози вибуху. За даними ЗМІ, на мосту зупинився автомобіль, з якого вийшов водій. З його сумки стирчить приклад, а в руці у нього "якісь кнопки". Чоловік ходить по мосту і загрожує підірвати всі.

Раніше повідомлялося, що силовики готувалися до штурму мосту Метро. До цього до чоловіка під'їхали БТР і броньована машина. Імовірно, він висунув вимогу - припинити капітуляцію на Донбасі. Проте чоловік здався силовикам і його затримали.

Пізніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що чоловіка доставили у відділення поліції.

Свідки повідомили, що чоловік розстріляв поліцейський дрон. На даний момент частково паралізований рух червоної лінії метро. Поїзди йдуть тільки від станції "Академмістечко" до "Хрещатика" і від "Лісової" до "Дарниці".

Зазначимо, дії затриманого призвели до паралізації транспортного руху у Києві. Зокрема, було перекрито рух поїздів метро, а також автомобільного транспорту. В результаті збою на червоній гілці поїзда метро курсували тільки між станціями "Академмістечко" і "Хрещатик", а також від "Лісової" до "Дарниці".

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