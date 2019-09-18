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Ситуація на мосту Метро: в район спецоперації приїхав Аваков

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 18:38
Ситуація на мосту Метро: в район спецоперації приїхав Аваков
Фото: Арсен Аваков прибув до мосту Метро в Києві (РБК-Україна)

В районі мосту Метро в Києві проводиться спецоперація

В районі мосту Метро в Києві, який заблокований через загрозу вибуху, проводиться поліцейська спецоперація. На місце події прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Наразі на мосту Метро проходить спецоперація, працюють вибухотехніки, КОРД, поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники та Нацгвардейци. Також на місці знаходиться начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Як відомо, сьогодні в другій половині дня з'явилася інформація про замінування частини червоної гілки метро, яка проходить по мосту Метро. Пізніше з'явилася інформація про озброєного чоловіка, який заблокував рух на мосту. Чоловік зробив кілька пострілів в повітря, а також в поліцейський дрон. Чоловік погрожує підірвати міст.

На даний момент особу стрілка встановлено. Ним виявився 42-річний виходець з анексованого Криму Олексій Белько.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на даний момент особу стрілка встановлено. Ним виявився 42-річний виходець з анексованого Криму Олексій Белько.

Як писало РБК-Україна, поліція кваліфікувала події на мосту Метро як підготовку до теракту.

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Новини України КиївметроАрсен Аваков
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