У Києві закрили половину червоної гілки метро

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух від станції "Дніпро" до станції "Лісова" зупинено

В Києві, 18 вересня, зупинено рух від станції метро "Дніпро" до станції "Лісова" у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Повідомляється, що червона лінія метро працює тільки від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

"У зв'язку з анонімним дзвінком про замінування червона лінія працює тільки від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Рух від станції "Дніпро" до станції "Лісова" зупинено. Фахівці проводять перевірку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 вересня, до співробітників Національної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про замінування трьох вищих навчальних закладів міста.

Нагадаємо, 9 вересня поліція Харкова перевіряла інформацію про масовове мінування місць значного скупчення людей. Поліція перевіряла інформацію про закладення вибухівки в 7 лікарнях, 17 торгових центрах, всіх дитячих садках і школах Харкова. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня поліція отримала повідомлення про масове мінування об'єктів інфраструктури Чернівців. Анонім повідомив, що в 11:00-12:00 годин вибухнуть бомби у всіх дитячих садках, банках і кафе на території міста.