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Стрижевська звільнена з посади заступника генпрокурора

Новини » Політика    18.09.2019 - 18:50
Стрижевська звільнена з посади заступника генпрокурора
Фото: Анжела Стрижевська (УНІАН)

Вона була звільнена по статті 9 закону України "Про прокуратуру"

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка у середу, 18 вересня, звільнив свого заступника Анжелу Стрижевську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГПУ.

Як повідомляється, вона була звільнена по статті 9 закону України "Про прокуратуру".

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 закону України "Про прокуратуру", 18 вересня 2019 підписав наказ про звільнення з посади заступника генерального прокурора А. Стрижевської", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Анжела Стрижевська була призначена заступником генерального прокурора 8 липня 2016 року. До цього вона обіймала посаду начальника управління реформ і забезпечення якості роботи Генпрокуратури. У 2005 році Стрижевська була суддею Печерського районного суду Києва і виносила рішення про арешт політика Бориса Колеснікова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що в службовому кабінеті заступника голови Генеральної прокуратури Анжели Стрижевської були виявлено прослуховуючі спецзасоби.

Крім того, в липні 2016 року колишню суддю Печерського районного суду Києва Анжелу Стрижевську призначили заступником генерального прокурора України.

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Новини України Руслан РябошапкаГПУ
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