До Києва обмежать в'їзд вантажного транспорту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження почне діяти з 19 вересня

З четверга, 19 вересня, до Києва з боку Борисполя обмежать в'їзд вантажного транспорту у зв'язку з збільшенням кількості шкідливих речовин у повітрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"З 19 вересня щоранку з 7:00 до 10:00 в'їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежать, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря і розвантажити рух", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що обмеження на в'їзд будуть діяти на постійній основі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку з візитом в Україну президента Словаччини Зузани Чапутовой в Києві в понеділок, 16 вересня, імовірні обмеження дорожнього руху. Обмеження рухи можливі в кількох районах столиці.

Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада. Після завершення робіт, до 10 листопада, буде відновлено покриття проїжджої частини на всю ширину та довжину в межах розриття за типом існуючого, а покриття тротуарів - фігурними елементами мощення.