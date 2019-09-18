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"Мінеру" мосту Метро може загрожувати довічне ув'язнення, - Крищенко

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 19:58
"Мінеру" мосту Метро може загрожувати довічне ув'язнення, - Крищенко
Фото: Андрій Крищенко (зліва) (РБК-Україна)

Встановлено, що зловмисник є колишнім військовим

"Мінеру" мосту Метро може загрожувати довічне ув'язнення. Про це заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що стосовно затриманого вже порушено кримінальну справу.

"Порушено кримінальну справу - приготування до вчинення терористичного акту, затриманому загрожує позбавлення волі аж до довічного", - заявив Крищенко.

Він додав, що правоохоронці встановили особу затриманого. Ним виявився колишній військовослужбовець, який раніше був звільнений.

"Три місяці тому у нього вилучалася вибухівка. Ми були впевнені, що його загрози реальні", - сказав Крищенко.

За його словами, у спецоперації було задіяно 300-350 правоохоронців. Вони не відкривали вогонь по зловмисникові.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в свою чергу повідомив, що чоловіка затримали і відправили у відділення поліції. Також він зазначив, що спецоперацію проводив спецпідрозділ КОРД під керівництвом Андрія Крищенко. Також Аваков заявив, що в результаті події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у другій половині дня в поліцію надійшло повідомлення про те, що червона гілка столичного метро замінована. Невдовзі правоохоронці виявили чоловіка, який на мосту Метро погрожував влаштувати терористичний акт. Він паралізував рух на мосту, через що в навколишніх районах утворилися численні затори. Також було паралізовано рух червоної гілки метро.

Правоохоронці оголосили план перехоплення зловмисника. Через 4 години його вдалося затримати.

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