На мосту Метро в Києві проводиться спецоперація

Фото: поліція на місці інциденту (РБК-Україна)

На міст Метро відправили спецназ і вибухотехніків

На мосту Метро в Києві у зв'язку з загрозою вибуху проводиться поліцейська спецоперація. Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

За його словами, в Києві введено спеціальний оперативний план. На мосту Метро знаходиться керівництво столичної поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецназ і фахівці вибухотехнічної служби.

"Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Зараз тут знаходяться представники всіх служб. Рух автомобілів і потягів метро на мосту перекрито. Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до терористичного акту", - заявив Крищенко.

Фото: спецоперація на мосту Метро

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві перекрили міст Метро через загрозу вибуху. За даними ЗМІ, на мосту зупинився автомобіль, з нього вийшов водій. З його сумки стирчить приклад, а в руці у нього "якісь кнопки". Чоловік ходить по мосту і погрожує все підірвати.

Крім того, за словами свідка, він уже розстріляв дрон, які запустили поліцейські. На даний момент частково паралізовано рух червоної лінії метро. Потяги йдуть тільки від станції "Академмістечко" до "Хрещатика" і від "Лісової" до "Дарниці".