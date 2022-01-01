Касові апарати для ФОПів, підвищення тарифів на воду та газ: що зміниться в Україні з 1 січня

Нововведення для ФОПів

1 січня 2022 року закінчується період відтермінування обов'язкового запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для підприємців.

Таким чином, ФОПи-платники єдиного податку 2-4 груп мають використовувати у своїй роботі касові апарати. Це стосується бізнесу із продажу товарів, послуг, закладів сфери громадського харчування, де проводяться розрахункові операції.

При цьому є винятки:

Кабмін звільнив від використання РРО підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю у сільській місцевості.

РРО не потрібні, якщо розрахункові операції проводяться лише за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів (Приват24, Ощад24, City24, LiqPay, EasyPay, Fondy, PayPong, WayForPay тощо).

В інших випадках ФОП має право вибрати класичний апаратний РРО або програмний (ПРРО) – комп'ютер, планшет, смартфон зі спеціальним програмним забезпеченням.

За порушення використання касового апарату передбачено штраф у розмірі 100% вартості товарів, непроведених через РРО, а за наступні –150% вартості.

Пенсії

У новому році заплановано кілька етапів перерахунку пенсійних виплат для населення. Перший із них стосується осіб, які постраждали під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Пенсії "чорнобильців", які мають інвалідність з 1 січня зростуть до:

1 група інвалідності – 16 080 грн;

2 група інвалідності – 12 987 грн;

3 група інвалідності – 8 917 грн.

Родичам загиблих військовослужбовців під час АТО/ООС Кабмін встановив мінімальний розмір пенсії - 7800 грн. Такі грошові виплати з 1 січня передбачені для кожного з непрацездатних батьків, для дружини (чоловіка) загиблого захисника.

Також у новому році буде збільшено пенсії для жінок 1962 року народження. ПФУ вводить підвищуючий коефіцієнт 9% при нарахуванні виплат після досягнення жінками нового пенсійного віку.

Стипендії

З 1 січня одержувачів стипендій побільшає, а розмір виплат зросте:

для студентів професійно-технічних навчальних закладів – з 490 до 1250 грн;

для майбутніх молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, бакалаврів у закладах передвищої освіти - з 980 до 1510 грн (підвищена - 1930 грн);

для судентів вищих навчальних закладів – з 1300 до 2000 грн (підвищена – 2550 грн).

Кабмін змінив ліміт отримувачів стипендій – з нового року він зросте на 10%. Показник встановлюється в діапазоні 40-45% від фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державними замовленнями (раніше – 35-40%).

Зарплати вчителів та лікарів

Посадові оклади освітян з нового року зростуть. На 10% підвищать зарплати працівникам закладів спецосвіти, гімназій, ліцеїв, інтернатів, профтехучилищ. На 20% більше отримуватимуть педагогічні працівники у дошкільних закладах. 25% до окладу додадуть працівникам спецустанов загальної середньої освіти, 30% - працівникам будинків дитини, дитячих будинків.

Слід зазначити, що у переліку уряду підвищення окладів відсутні працівники закладів загальної середньої освіти. При цьому для них передбачено надбавки за класне керівництво у розмірі 20-25% та доплати за перевірку учнівських робіт.

Також із січня 2022 року Кабмін планує нараховувати надбавки медичним працівникам. З урахуванням яких зарплата не може бути нижчою за 13,5 тисяч гривень - у середнього медперсоналу.

Лікарі та професіонали з вищою немедичною освітою, які працюють у охороні здоров'я, отримуватимуть не менше 20 тисяч гривень.

З 1 січня підвищаться податки

З настанням нового року набудуть чинності зміни до Податкового кодексу України. Вони торкнуться виробників сільгосппродукції, власників та орендарів землі.

Також зміняться податкові ставки на операції з нерухомістю, екологічний податок та ставки акцизного податку на алкоголь та цигарки.

На земельні ділянки запроваджується мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ). Воно визначається з урахуванням нормативної фінансової оцінки землі. За стандартної оцінки 28 тисяч гривень за гектар, МПЗ становитиме 1,4 тисячі гривень за гектар на рік.

Сплачувати МПЗ не потрібно для ділянок членів дачних та садівницьких кооперативів, сільгоспугідь громадян у межах населених пунктів, земель на окупованій території чи лінії розмежування на період проведення ООС.

Під час продажу другого за рік об'єкта нерухомості встановлюється податок 5%. Дохід від продажу третього об'єкта та наступних оподатковуватиметься ставкою 18%.

При реалізації сільгосппродукції у розмірі понад 12 мінімальних зарплат ставка податку становитиме 18%.

Виключаються із платників єдиного податку 4 групи підприємці, які займаються розведенням свійської птиці (крім курей).

Встановлюється обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи - боржника за кордон.

Ціна на газ

З 1 січня зростуть тарифи операторів ГТС на розподіл газу для побутових споживачів. Облгази оприлюднили вартість у межах від 0,38 - 2,57 грн з ПДВ за розподіл 1 кубометра блакитного палива. У середньому підвищення тарифів по Україні становитиме від 4% до 16%.

Найбільшу ціну доведеться платити споживачам "Чернівцігаз" (2,57 грн/куб.м). Найнижчий тариф - у "Київгазу" (0,38 грн/куб.м).

Ціни на постачання газу за річним тарифом у січні не збільшуватимуться. Базовий тариф для споживачів діє до кінця опалювального сезону, проте постачальник може знижувати вартість.

У січні 2022 вартість газу за річним тарифом коливатиметься в межах 7,8 - 13,5 грн за кубометр. Більшість компаній установили річні ціни до 9 грн.

Постачальники, які пропонують тарифний план на місяць, опублікували ціни на блакитне паливо від 7,99 грн/куб.м ("Галнафтогаз") до 57,5 грн/куб.м ("ТАС Енергія країни").

Варто зазначити, що НКРЕКП ухвалила рішення про автоматичне переведення клієнтів постачальника "останньої надії" на базовий тариф ДК "Нафтогаз України" - 7,96 грн/куб.м із грудня 2021 року.

Тарифи на воду

З нового року споживачі платитимуть за водопостачання та водовідведення більше. НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на воду у середньому на 5 гривень. Було переглянуто ціни для 45 українських водоканалів.

Так, вартість послуг "Київводоканалу" з 1 січня подорожчає на 20% і складе 30,38 гривень за 1 кубометр з ПДВ, з них:

централізоване водопостачання – 16,164 грн/куб.м;

централізоване водовідведення - 14,22 грн/куб.м.

Найвищі тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" із Запоріжжя – 54,63 гривень (без ПДВ), "Уманьводоканал" – 47,92 гривень, КП "Бердянськводоканал" – 47,56 гривень.

Тарифи "Нової пошти"

Компанія "Нова пошта" з 1 січня 2022 змінить тарифи на свої послуги. Вартість доставки посилок розраховуватиметься в залежності від пунктів призначення за трьома новими зонами (в межах міста, між містами, з/в село або селище міського типу).

Так, вартість посилок популярних габаритів при доставці містом знизиться. Посилки до 2 кг коштуватимуть 40 грн замість 45 грн. За відправку посилки вагою до 30 кг потрібно буде сплатити 80 грн замість 100 грн. Причому до цієї ціни включено комісію за оголошену вартість до 1000 грн.

Обов'язкова вакцинація

У новому році розшириться перелік професій, представники яких мають обов'язково пройти повний курс вакцинації від коронавірусу, розшириться.

З 17 січня 2022 без "зеленого" сертифікату не допустять до виконання обов'язків працівників органів місцевого самоврядування, працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я, працівників комунальних підприємств.

Повний курс вакцинації також є обов'язковим для працівників державних органів влади, соціальної сфери, реабілітаційних центрів, стратегічних підприємств ("Укрпошти", "Укрзалізниці"та ін.).

Формування національного спротиву

1 січня набуває чинності закон про основи національного спротиву України. Він передбачає створення Сил територіальної оборони у складі ЗСУ, добровольчих загонів, проведення військової підготовки населення.

Сили територіальної оборони комплектуватимуться службовцями за призовом та контрактниками. У разі військової загрози та запровадження особливого стану додатково можуть залучатися резервісти. Військові частини Сил тероборони розміщуватимуться у великих містах, обласних центрах та певних зонах.

Початкова підготовка населення до національного спротиву передбачатиме проведення спеціальних занять у школах та інших закладах середньої освіти. Для громадян від 18 років організовуватимуться навчальні збори, курси – базова підготовка.