Зарплати вчителів зростуть з 1 січня: уряд визначив розмір підвищення та доплат
Кабінет міністрів встановив розмір підвищень посадових окладів працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти з 1 січня 2022 року. Також визначений розмір доплат за окремі види педагогічної діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду від 28 грудня 2021 року № 1391.
Згідно з постановою, посадовий оклад підвищується на 10%:
- педагогічним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;
- педагогічним працівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;
- педагогічним працівникам у вищих професійно-технічних училищах;
- педагогічним працівникам у закладах освіти інтернатного типу.
На 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25% у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), на 30% у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.
Разом з тим, у переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти, яких більшість в Україні.
Крім того, встановлена доплата за класне керівництво:
- вчителям у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти - 20% від окладу,
- вчителям у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти - 25%,
- викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) - 20%.
Постановою також визначений розмір доплати за перевірку навчальних робіт.
Разом з тим, постановою уряду зупиняється на рік дія постанови уряду Володимира Гройсмана від 10 липня 2019 року № 822, за якою з 1 січня 2022 року мінімальний рівень посадового окладу освітян повинен бути не менше 3,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня прожитковий мінімум - 2481 гривня).
Нагадаємо, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-жовтень 2021 року у галузі освіта зросла на 27,7% до 11,5 тисяч гривень.