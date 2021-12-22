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Не менше 20 тисяч гривень на місяць: уряд планує підвищити зарплати лікарям

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Україна, Середа 22 грудня 2021 11:38
Не менше 20 тисяч гривень на місяць: уряд планує підвищити зарплати лікарям Фото: лікарям встановлять надбавки до зарплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство охорони здоров’я України підготувало проект постанови Кабміну Про встановлення надбавки медичним працівникам бюджетних установ. Пропонується встановити з 1 січня 2022 року мінімальну зарплату лікарів на рівні 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Документом планується встановити на 2022 рік надбавку за престижність праці медичним працівникам установ, закладів, організацій та підприємств у розмірі: лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, до 500%, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною до 300%.

Конкретний розмір надбавки за престижність праці медичного працівника у 2022 році установлюється керівником відповідної установи, закладу, організації та підприємства.

Заробітна плата медичного працівника, за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється на рівні, не менше ніж:

у місячному розмірі:

  • 20 000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
  • 13 500 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою;

у погодинному розмірі:

  • 120,37 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я, крім посад лікарів-інтернів;
  • 81,25 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою.

Нагадаємо, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-жовтень 2021 року становила 13 648 гривень. Зарплати медиків за рік зросли на 36,7% до 11 494 гривень.

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